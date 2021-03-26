Anadolu Gençlik Derneği, "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyası başlattı - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi, "Onu Yaşamak İçin Sen de Hediye Et" sloganıyla "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyasını başlattı.

Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen kampanya toplantısında konuşan AGD İstanbul Şube Başkanı Genç, özellikle gençlerin Kuran-ı Kerim ile buluşmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in başucu kitabı olarak sürekli okumasını sağlamak istediklerini, "Kur'an ayı" olarak adlandırılan ramazana yaklaşırken bu çalışmayı başlatmalarının özel bir anlamı olduğunu kaydeden Genç, "Salgın dolayısıyla herkesin yoğunluklu olarak evlerinde vakit geçirdiği bu dönemde, her türlü meseleye çözüm yolları sunan hayat rehberimizin bu hastalığa da bir şifa vesilesi olacağını ümit ediyoruz. Çalışmamızın sloganındaki 250 bin sayısı alelade seçilmiş bir rakam değildir. Çanakkale'de dini ve istiklali için can veren 250 bin şehidimize atfen bu sayı özellikle seçilmiştir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz." dedi.

Genç, Kur'an-ı Kerim bağışından hediye talebiyle gerekli yerlere ulaştırılmasına kadar tüm işlemlerin çevrim içi altyapı vasıtasıyla şeffaf şekilde takip edilebileceğini kaydetti.

Bu amaçla oluşturulan görsel ve yazılı materyallerin tümünün, özel açılan internet sitesinden tedarik edilebileceğini dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim hediye etmek isteyen bağışçılarımız, oluşturulan web sitesi, il merkezimizdeki çağrı merkezi ve ilçe merkezlerimizdeki sorumlularımız vasıtasıyla bağış işlemlerini yapabilecekler. Dağıtım sürecinde çalışmamızın bir paydaşı olan Cansuyu Yardımlaşma Derneği'nin hem yurt içi hem de yurt dışı dağıtımındaki yetkin dağıtım kanallarından istifade etmiş olacağız. Ayrıca hediye Kur'an-ı Kerim bağışı yapmak isteyen kurumsal ve bireysel bağışçılarımızın dağıtım sürecindeki taleplerini de dikkate alma gayretinde olacağız."