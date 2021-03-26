Anadolu Gençlik Derneği, "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyası başlattı - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği, "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyası başlattı

26.03.2021 12:53
Anadolu Gençlik Derneği,

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi, "Onu Yaşamak İçin Sen de Hediye Et" sloganıyla "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyasını başlattı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi, "Onu Yaşamak İçin Sen de Hediye Et" sloganıyla "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyasını başlattı.

Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen kampanya toplantısında konuşan AGD İstanbul Şube Başkanı Genç, özellikle gençlerin Kuran-ı Kerim ile buluşmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in başucu kitabı olarak sürekli okumasını sağlamak istediklerini, "Kur'an ayı" olarak adlandırılan ramazana yaklaşırken bu çalışmayı başlatmalarının özel bir anlamı olduğunu kaydeden Genç, "Salgın dolayısıyla herkesin yoğunluklu olarak evlerinde vakit geçirdiği bu dönemde, her türlü meseleye çözüm yolları sunan hayat rehberimizin bu hastalığa da bir şifa vesilesi olacağını ümit ediyoruz. Çalışmamızın sloganındaki 250 bin sayısı alelade seçilmiş bir rakam değildir. Çanakkale'de dini ve istiklali için can veren 250 bin şehidimize atfen bu sayı özellikle seçilmiştir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz." dedi.

Genç, Kur'an-ı Kerim bağışından hediye talebiyle gerekli yerlere ulaştırılmasına kadar tüm işlemlerin çevrim içi altyapı vasıtasıyla şeffaf şekilde takip edilebileceğini kaydetti.

Bu amaçla oluşturulan görsel ve yazılı materyallerin tümünün, özel açılan internet sitesinden tedarik edilebileceğini dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim hediye etmek isteyen bağışçılarımız, oluşturulan web sitesi, il merkezimizdeki çağrı merkezi ve ilçe merkezlerimizdeki sorumlularımız vasıtasıyla bağış işlemlerini yapabilecekler. Dağıtım sürecinde çalışmamızın bir paydaşı olan Cansuyu Yardımlaşma Derneği'nin hem yurt içi hem de yurt dışı dağıtımındaki yetkin dağıtım kanallarından istifade etmiş olacağız. Ayrıca hediye Kur'an-ı Kerim bağışı yapmak isteyen kurumsal ve bireysel bağışçılarımızın dağıtım sürecindeki taleplerini de dikkate alma gayretinde olacağız."

Anadolu Gençlik Derneği, Kuran-ı Kerim, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Gençlik Derneği, '250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz' kampanyası başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı         
11:35
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Gençlik Derneği, "250 bin Kur'an-ı Kerim Hediye Ediyoruz" kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei