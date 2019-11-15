Anadolu Gençlik Derneği İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü kınadı

Anadolu Gençlik Derneği tarafından 'Müslümanlar Birleşin' konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.



Madenci Anıtı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi yöneticileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde Müslümanları katlettiği ve soykırım uyguladığını ifade eden üniversite öğrencisi Enes Ertuğrul Bulut, "Dünya farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Biz hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmıyoruz. Yine biz hiçbir topluluğu renginden, ırkından ya da dilinden ötürü de hor görmüyoruz. Hangi renkten, ırktan ya da dilden olursa olsun bütün insanların Hazreti Adem'in torunları olduğuna inanıyoruz. Yine biz, Müslüman olsun ya da olmasın, tüm insanların bu dünyada daha kolay ve daha güzel bir yaşam sürme haklarının olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de insanların en hayırlıları olarak da insanlara faydalı olanları kabul ediyoruz. Hiç kimse, renginden, ırkından ya da dilinden ötürü iyi ya da kötü bir insan değildir. İnsanları iyi ya da kötü yapan tutum ve davranışlardır. Bir ırkın diğerlerinden üstün ve ayrıcalıklı olduğu tezi üzerine kurulan hiçbir ideoloji insanlığa saadet getiremez. Tüm insanlık için değil de sadece bir aile ya da bir kavim için yaşamı kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi düşünenler geri kalan insanlar için dünyayı cehenneme çevirirler. İşte bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği Siyonizmdir. ve işte İsrail, Siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesidir. Bu kötülük şebekesi var olduğu günden beri tüm insanlığın baş belası olmuştur. Siyonist çeteler, 1917'den bugüne, 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirmiştir. İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir. İsrail demek, bozgun ve fitne demektir. İsrail demek, işgal, yağma ve talan demektir. ABD güdümündeki bölge ülkelerinin ve hükümetlerinin sessizliği ya da vurdumduymazlığı İsrail'in küstahlığına ve şımarıklığına zemin hazırlamaktadır. Küstah ve şımarık İsrail, hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Baha Ebu'l Ata ve eşi Esma Ebu'l Ata şehit olmuşlardır. Kendi yaptığı saldırının yine Filistinlileri tehdit olarak gören İsrail abluka altından tuttuğu Gazze'yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 200'e yakın kardeşimiz de yaralanmıştır. Küstah ve şımarık İsrail bunu hep yapmaktadır. İslam ülkelerinin ABD'yle olan bağımlılık ilişkileri İsrail konusunda ciddi adımlar atılmasına engel olmaktadır. İsrail ne sivil toplum kuruluşlarının basın açıklamalarından, ne de hükümetlerin kınamalarından rahatsız olmaktadır. Müslüman halkın 'Kahrolsun İsrail' demesi de İsrail'i kahretmemektedir. İsrail'in hamasete karşı bağışıklığı vardır. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmektir. İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Yapılan basın açıklamasının ardından grup sloganlar atarak dağıldı. - ZONGULDAK