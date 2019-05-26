Son Dakika Haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Ayasofya Müzesi önünde namaz

Anadolu Gençlik Derneği'nden Ayasofya Müzesi önünde namaz

59 dakika önce

ANADOLU Gençlik Derneği üyeleri ibadete açılması talebiyle Ayasofya Müzesi'nin önünde namaz kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği'nden Ayasofya Müzesi önünde namaz, System.String[]
ANADOLU Gençlik Derneği üyeleri ibadete açılması talebiyle Ayasofya Müzesi'nin önünde namaz kıldı. 
Anadolu Gençlik Derneği(AGD) üyeleri, ibadete açılması için Ayasofya Müzesi önünde sahur yaparak sabah namazı kıldı. Gece saatlerinde Ayasofya Müzesi önünde toplanan AGD üyeleri, burada yer sofrasında birlikte sahur yaptı. Yapılan sahurun ardından AGD üyeleri Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için teheccüd namazı ve sabah namazı kıldı. Grup sık sık, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" diye slogan attı. 
Etkinliğe AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İBB Başkan adayı Necdet Gökpınar ile çok sayıda AGD üyesi katıldı. Etkinlikte konuşan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "1453"ten 1934'e kadar 480 yıl şu minarelerinden Allah-ü Ekber nidaları eksilmeyen Ayasofyamız, tam 85 yıldır minarelerinden tekbirden, tevhitten ezandan  mahrum bir şekilde durmaktadır. 1932'de ezanın Türkçe okunması  Ayasofya'da oldu. 1934 yılında Ayasofya Camii sahte imzalarla bakanlar kurulu kararı denilerek kapatıldı ve 1935 yılında müze haline getirildi" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:41 Kaynak: DHA
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