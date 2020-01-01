Anadolu Gençlik Derneği'nden Develi'de 'Mekke'nin Fethi' programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Gençlik Derneği'nden Develi'de 'Mekke'nin Fethi' programı - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği'nden Develi'de 'Mekke'nin Fethi' programı

6 saat önce

Her 31 Aralık akşamı geleneksel bir şekilde Mekke'nin Fethi Programını hazırlayan Anadolu Gençlik Derneği, bu sene de fethin 1389. yıl dönümünde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililer için program düzenledi.

Anadolu Gençlik Derneği'nden Develi'de 'Mekke'nin Fethi' programı, System.String[]

Her 31 Aralık akşamı geleneksel bir şekilde Mekke'nin Fethi Programını hazırlayan Anadolu Gençlik Derneği, bu sene de fethin 1389. yıl dönümünde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililer için program düzenledi.


Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin konuşmacı olarak katıldığı programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve Develililer katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda Anadolu Gençlik Derneği Develi Temsilcisi Mesut Köseoğlu kısa bir selamlama konuşması yaptı. Sinevizyon gösterilerinin de yapıldığı programda Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi Teşkilat Başkanı Halil Tayyip Söbüoğlu da fetih programları yapmadaki amaçlarını anlatan konuşma gerçekleştirdi. Şiir dinletilerinin ardından programın ana konuşmacısı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci maddi ve manevi fetihten bahsettiği bir sunum yaptı. Hz. Muhammed'in mekan fethinden önce gönülleri fethettiğini asrı saadetten örneklerle anlatan Cebeci, "Mekke'nin fethi Mekke'den hicretle başlamıştır. Eğer sevgili Peygamberimiz Mekke'den hicret etmeseydi, Mekke'nin fethi gerçekleşmezdi. Gönüllerin fethi de tıpkı buna benzemektedir. Eğer gönüllerdeki günah, nifak ve şirklerden hicret etmezsek gönüllerimizi fethedemeyiz. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince nasıl ki Kabe'nin içindeki ve dışındaki putları temizlemişse bizler de kalbimizin içindeki ve dışındaki putları ancak bu fetih ruhuyla yapabiliriz" vurgusunda bulundu.


Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin konuşmasının ardından Anadolu Gençlik Derneği'nin Develi genelinde düzenlemiş olduğu Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Programın sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Mehmet Cabbar, "Günahın ayyuka çıktığı bu gece de bizlere Sevgili Peygamberimizin hayatından muhteşem örnekler anlattığı için kıymetli Lütfullah Cebeci Hocama ve bu programın düzenlenmesinde ve bizlerle buluşmasında emeği geçen Anadolu Gençlik Derneği Develi Temsilciliğimizin değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Anadolu Gençlik Derneği, Kayseri, Develi, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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