Anadolu Gençlik Derneği'nden E-Yaz Etkinliği - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği'nden E-Yaz Etkinliği

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), her yaz ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinlikleri pandemi dolayısıyla online ortama taşıdı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), her yaz ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinlikleri pandemi dolayısıyla online ortama taşıdı. 6 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-Yaz Etkinlikleri için son başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi. Öğrenciler, e-yazetkinlikleri.com adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, eğitim sektörünü de derinde etkiledi. Pandemi dolayısıyla öğrencilere yönelik tüm etkinliklerini online ortama taşıyan Anadolu Gençlik Derneği, e-Yaz Etkinliklerinde Kur'anı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, sosyal kültürel ve teknolojik faaliyetlerinin de içerisinde olduğu birçok konuda eğitim verilecek. E-yaz etkinliğinin düzenlenmesindeki temel amacın öğrencilerin maddi ve manevi sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlarına duyarlı kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi adaletin tesisinde kararlı bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetiştirilme mücadelesi olduğuna dikkat çeken dernek yetkilileri, tatilini verimli geçirmek isteyen ve ortaokul düzeyinde eğitim gören her öğrenciyi eğitimlere davet ediyor. Günümüzün geçerli mesleklerinden olan ve teknolojinin dayandığı sınır kabul edilen kodlama konusunda da eğitim verilerek, öğrencilerin ufkunun genişletilmesi hedefleniyor. Dernek yetkililerinin yaptığı açıklamada, pandemi dolayısıyla online ortamda gerçekleşecek eğitim-öğretim sürecinin verimini daha da artırmak ve öğrencilerin teknolojiye bakışını geliştirmek amacıyla robotik kodlama eğitimi verileceği ifadelerine yer verildi. Bu sayede öğrencinin yaz tatili boyunca her yönden kendisini geliştirme imkanı bulacağı dile getirildi.


AGD'nin düzenleyeceği e-yaz etkinliğinde 15 kişilik dijital sınıflar oluşturulacak. Böylece yüzlerce eğitmen tüm öğrenciler ile rahatça ilgilenebilecek. Öğrenciler başvuru yaptıktan sonra dernek tarafından aranacak ve belirlenecek seviyeye göre temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, örnek şahsiyetler, ezber derslerinin de olduğu sınıflara yerleştirilerek, eğitimler başlayacak. Öğrenciler dersleri, hazırlanan özel videolarla takip edebilecek, haftada 3 gün 45'er dakikalık eğitimcilerle birebir dersler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Hazırlanan özel yazılım sayesinde velilere özel hazırlanan eğitim videoları sayesinde evlatlarının aldığı eğitimi takip edebilecekler. Ortaokul öğrencileri, kaşif grupları sayesinde yıl boyu eğitimlerden faydalanabilecek olan öğrenciler, eğitim programı sonrasında e-sertifika alarak, eğitimi sonlandıracak. - KAYSERİ

Anadolu Gençlik Derneği, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Gençlik Derneği'nden E-Yaz Etkinliği - Son Dakika

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