Anadolu Gençlik'ten Kan Bağışı Kampanyası

Kampanya kapsamında AGD Giresun üyeleri Atapark'ta kan verdiler.

AGD Giresun Şube Başkanı Murat Yüksel ve Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman kampanyanın açılışını birlikte yaptılar.

Başkanı Murat Yüksel "Bugün buraya her zaman hayırlı çalışmaların öncüsü olan Anadolu Gençliğimizin ve Türkiye'nin en büyük ve güçlü yardım teşkilatı Kızılay'ımızın ortaklaşa düzenlediği kan kampanyası münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Anadolu Gençlik Derneğimiz her zaman sosyal sorumluluğunu yerine getiren ve her zaman hayırda yarışmak için gece gündüz çalışan bir teşkilattır." diye konuştu.

TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ

Başkan Yüksel "Hepimizin bildiği üzere kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Unutmamak gerekir ki hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Biz de bu farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm halkımızı kan verme noktalarına davet ediyoruz" dedi.