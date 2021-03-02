'Anadolu gönül yolu' projesinin ay-yıldızlı bayrakları yola çıktı - Son Dakika

'Anadolu gönül yolu' projesinin ay-yıldızlı bayrakları yola çıktı

02.03.2021 00:57
'Anadolu gönül yolu' projesinin ay-yıldızlı bayrakları yola çıktı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında ay-yıldızlı şanlı Türk Bayrakları 7 bölgeden yola çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında ay-yıldızlı şanlı Türk Bayrakları 7 bölgeden yola çıktı. Edirne'de, Vali Ekrem Canalp tarafından gençlere teslim edilen Türk Bayrağı Marmara Bölgesi'ni dolaşacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Marmara bölgesinde tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı için devir teslim töreni Edirne'de gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla tüm Marmara'yı dolaşacak ay-yıldızlı bayrak, diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere dikilecek.

'Anadolu gönül yolu' projesi

Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Çanakkale geçilmez dedirten, yurdun her köşesinden gelen askerlerimizi, gazilerimizi ve şehitlerimizi temsilen 81 ilimizdeki A.Ç.S.H. Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan gençlerimiz aracılığıyla, şanlı bayrağımızın Çanakkale Şehitliği'ne götürülmesini kapsayan "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği, bakanlığımız Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüzce uygulamaya konulmuştur. Etkinlik ile vatan ve bayrak sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi, yüksek insani değerler ile işlenmesi, bunun gelecek kuşaklara aktarılması ve davranışa dönüşmesinin sağlanması amaçlanmıştır" diye konuştu.

"Bu bayrak milletimizin bağımsızlık timsalidir"

Özbaş'ın konuşmasının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, bayrağı Kırklareli Valiliği'ne ulaştıracak gence teslim ederek, "Bu bayrak benim milletimin bağımsızlığının, devletimin birliğinin ve bütünlüğünün timsalidir. Bağımsızlık, birlik ve bütünlük timsali olan bu bayrağı ben de sizlere teslim ediyorum" dedi.

Öte yandan bayrak yarın Kırklareli Valiliği İl Temsilcisi gence teslim edilecek. Ardından sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir illerine teslim edilecek bayrak son olarak Çanakkale Valiliği'ne iletilecek.

Ay-yıldızlı bayrak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yapılacak törenle Marmara bölgesini temsilen göndere çekilecek. - EDİRNE

Çanakkale, Türkiye, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Anadolu gönül yolu' projesinin ay-yıldızlı bayrakları yola çıktı - Son Dakika


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