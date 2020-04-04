Anadolu Grubu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Anadolu Grubu'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika Ekonomi

Anadolu Grubu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

6 saat önce

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Anadolu Grubu'ndan

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu'nun da desteği ile 5 milyon TL bağışlıyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgın sürecinin en başından beri toplumsal fayda yaratacak çalışmalara imza atan Anadolu Grubu, salgından etkilenen kesimlere destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm Grup şirketleriyle birlikte30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu'nun da desteği ile toplam 5 milyon TL'lik bağış yapıyor.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada, "Küresel bir sorun olan COVID-19 konusunda bir yandan salgının yayılmasını önleyici tedbirler alınırken, bir yandan da ekonomimizin, işlerimizin ve hayatlarımızın sürdürülebilirliği için çok kritik kararlar alınıyor ve destekleyici paketler açıklanıyor" dedi ve ekledi:

"Biz de dahil olmak üzere, birçok büyük şirket, marka ve sosyal kuruluş, bir yandan bağışlarla ve kampanyalarla süreci desteklemeye çalışırken, bir yandan kritik üretim ve operasyon süreçlerini devam ettirerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.

"'Anadolu'nun Yarınları' için, insan ve toplumlar için çalışmayı kendine ilke edinmiş bir Grup olarak süreci en başından beri yakından takip ediyor, hem ilgili bakanlıklarımızın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri uyguluyoruz.

"Grup şirketlerimiz ve markalarımız da konu ile ilgili hem paydaşlarına yönelik hem de toplumsal fayda yaratacak çalışmalarla ellerini taşın altına koyuyorlar.

"Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan anlamlı kampanyanın destekçilerinden biri olmaktan da mutluluk duyuyoruz. COVID-19'la mücadele sürecine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:58 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek         
00:15
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit         
00:09
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı         
23:57
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı         
23:50
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti         
23:40
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı         
23:20
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin         
23:00
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar         
22:45
16 yaşındaki çocuğun 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı         
22:45
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek         
21:56
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 01:29:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Grubu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]