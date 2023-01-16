Bakan açıkladı: Togg'un en büyük müşterisi Türkiye Cumhuriyeti olacak! - Son Dakika
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Bakan açıkladı: Togg'un en büyük müşterisi Türkiye Cumhuriyeti olacak!

16.01.2023 17:23
Bakan açıkladı: Togg'un en büyük müşterisi Türkiye Cumhuriyeti olacak!

Anadolu Grup, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB iştiraki Togg'a kamu alım garantisi verilecek. İşte ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini paylaştı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada Togg'a ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bunlardan en çok dikkat çeken ise Togg için verilen alım garantisi kararı oldu.

Bakan Nureddin Nebati açıkladı: Togg için alım garantisi geliyor

Togg, geçtiğimiz yıl seri üretim hattını resmen açtığı C-SUV modellerinin ön siparişlerini önümüzdeki ay almaya başlayacak. Satış ve teslimatlar ise ilk çeyreğin sonuna kadar devam edecek. Tabii yalnızca vatandaşlar değil, devlet kurumları da satış tarihini bekliyor.

Öyle ki birçok belediye, valilik, hastane, eğitim kurumu, millet vekili, kolluk kuvveti ve dahası çıktığı gün sipariş vereceğini, halihazırda kullanmış oldukları orta ve üst segment otomobiller yerine Togg'u tercih edip destekleyeceğini açıkladı.

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Fakat Togg CEO'su tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamada yapılan anlaşmalar gereği kamu kurumlarına yılda en fazla 2 bin adet satabileceklerini söyledi. İçerisinde bulunduğumuz 2023 yılı için bu sayı yüzde 10'a tekabül etse önümüzdeki yıllarda talebi karşılamaya yetmeyecek gibi gözüküyordu.

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı'nda yaptığı konuşmada, TOGG'a yönelik kamu alım garantisi verileceğini açıkladı.

Bakan Nebati konuyla ilgili yaptığı konuşmada Togg'a ilişkin, "Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz" dedi. Bununla birlikte mevcut kısıtlama ortadan kalkmış olacak. Yani Anadolu Grup, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB iştiraki TOGG'a kamu alım garantisi verilecek. Devlet, yıllık 175 bin otomobil üretmeyi planlayan şirketin en büyük müşterisi olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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