Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Şahin, Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Şahin, Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti

28.06.2022 16:01
Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Şahin, Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti

Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Adnan Şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Adnan Şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Anadolu yemek kültürünün zenginliğini, bilinen ve bilinmeyen çeşitliliğini inceleyerek farklı ülkelerin mutfak kültürleriyle etkileşimini aktaran bir televizyon programı için Kahramanmaraş'ta çekimler gerçekleştiren Adnan Şahin, Eshab-ı Kehf Külliyesine daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın gastronomisi, tarihi mekanları, kültür ve doğal güzellikleriyle zengin bir il olduğunu ifade eden Şahin, Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne hayran kaldığını dile getirdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Eshab-ı Kehf'in ilçenin en önemli değerlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise Eshab-ı Kehf'in kentin gözbebeği ve incisi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adnan Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Şahin, Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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