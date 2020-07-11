Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini pandemiden sonra 10 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini pandemiden sonra 10 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmesinin ardından vatandaşların hayvanat bahçesine ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "1 Haziran'dan beri hayvanat bahçemizi 10 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmesinin ardından vatandaşların hayvanat bahçesine ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "1 Haziran'dan beri hayvanat bahçemizi 10 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu


Girişlerin hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştiğini söyleyen Burhanettin Bacak, "Şu an pandemi sürecinden normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. 1 Haziran itibariyle de hayvanat bahçemizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda da maskesiz giriş sağlamıyoruz. Biliyorsunuz ki illerde alınan karar gereği maskesiz sokağa çıkmak yasak. Buralarda da maskesiz gezmek yasak. Bundan dolayı da girişte vatandaşlara maske temin ediyoruz. Dezenfektan stantları kuruldu ve dezenfekte ediliyor gerekli durumlarda. Diğer taraftan da içeride ziyaret sırasında vatandaşların birbirleri ile olan sosyal mesafeye dikkat etmeleri güvenlik görevlileri ve sağlık personelimiz tarafından uyarılıyor. Bu şekilde ziyarete açtık" dedi. Bacak, hafta sonu çocuklarında gelmesiyle yoğunluk yaşandığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;


"Şu anda ziyaretçi talebinden memnunuz. Vatandaşlarımız da buraları ziyaret etmeyi özlemiş. Taleplerimiz şu anda gayet iyi durumda. 1 Hazirandan beri yaklaşık 10 bin kişi ziyaretçimiz oldu. Özellikle de hafta sonları biliyorsunuz ki hafta içi vatandaşlar genelde çalışıyorlar, hafta sonları da genelde çocuklarıyla birlikte biliyorsunuz çocukların anne ve babalarının yanında dışarı çıkmaları serbest. O konuda da maskelerini taktıkları sürece anne ve babaları ile birlikte çocukları ziyarete kabul ediyoruz. Yoğunluğumuzun sebeplerinden birisi de bu. Hafta sonları genelde yoğun oluyoruz. Vatandaşlara önerimiz de kendi sağlıklarına dikkat etsinler, çevredekilerin sağlıklarına dikkat etsinler ve maske takmayı ihmal etmesinler. Dikkat ettikleri sürece İnşallah bu durumdan sağlıklı bir şekilde çıkacağız." - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini pandemiden sonra 10 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini pandemiden sonra 10 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]