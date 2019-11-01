Anadolu Hayat Emeklilik'in fon pazar payı yüzde 18.1'e çıktı

Borsa İstanbul'un en değerli sigorta şirketi Anadolu Hayat Emeklilik'in fon büyüklüğünde pazar payı yüzde 18.1'e ulaştı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde, otomatik katılım dahil bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fonları büyümeye devam etti. Eylül ayı sonunda bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 12.7 milyon kişiye, fon büyüklüğü 115.5 milyar liraya ulaştı. Hayat sigortalarında biriken fonlar ise Ağustos ayı sonunda 8.3 milyar liraya yükseldi. Sektör olarak tasarruf bilincini artırmak suretiyle uzun vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fon büyüklüğünde pazar payını yüzde 18.1'e yükselten Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortası prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırarak bu alanda sektör ikinciliğine yükseldi ve 1.9 milyar lirayı aşan sigortalı varlıkları ile de sektördeki lider pozisyonunu korudu.

Açıklamada, "Eylül ayı itibariyle 25 milyar liraya yaklaşan aktif büyüklüğü ile sektörünün lideri konumunda olan Anadolu Hayat Emeklilik, yılın ilk dokuz aylık döneminde 236.6 milyon lira net kar elde etti. Şirketin özkaynakları 1.1 milyar liraya ulaştı" denildi.

Ertürk, "Anadolu Hayat Emeklilik olarak ülkemiz tasarruflarının artışına katkı sağlayacak ürünler geliştirmeye, bu ürünleri kullanıcı dostu teknolojilerle sunmaya ve bireysel emeklilik sistemine dahil olanların yatırımlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olacak çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bunun en son örneği Fonmatik Robo oldu. Bireysel emeklilik sistemine dahil olanların yüzde 90'ından fazlası, finansal piyasaları takip etmenin zorlukları ve zamansızlık gibi nedenlerle sisteme girdikten sonra tercih ettikleri varlıkların dağılımında değişikliğe gitmiyor.

"Öte taraftan finansal piyasalar oldukça dinamik. Muhtelif nedenlerle risk algısı ve iştahı sürekli olarak değişiyor, finansal varlıkların getirileri bu durumdan etkileniyor. Bu nedenle yatırıma konu olan varlıkların da dinamik bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

"Mobil ve İnternet Şubelerimiz üzerinden sunduğumuz Fonmatik Robo hizmeti, yatırımcının risk iştahını ölçtükten sonra varlıklarını, değişen piyasa koşullarını dikkate alarak yönetiyor. Ülkemizde ilk ve tek olan bu uygulamayı ücretsiz olarak sunuyoruz."

- İstanbul