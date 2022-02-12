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ANADOLU HİSARI'NDAKİ YALIDA KAÇAK OLARAK YAPILAN BARAKA YIKILDI - Son Dakika

ANADOLU HİSARI'NDAKİ YALIDA KAÇAK OLARAK YAPILAN BARAKA YIKILDI

12.02.2022 19:19
ANADOLU HİSARI'NDAKİ YALIDA KAÇAK OLARAK YAPILAN BARAKA YIKILDI

BEYKOZ, Anadolu Hisarı'nda Riyaziyeci İzzetbey Yalısı'ndaki kaçak yapı İBB ekiplerince yıkıldı, inşaat alanı mühürlendi.

BEYKOZ, Anadolu Hisarı'nda Riyaziyeci İzzetbey  Yalısı'ndaki kaçak yapı İBB ekiplerince yıkıldı, inşaat alanı mühürlendi.

Anadolu Hisarı'nda işadamı Namık Tanık'a ait Riyaziyeci İzzetbey Yalısı'nda kaçak inşaat yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İnşaat, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. İnşaat sahasındaki 3 konteyner vinç yardımı ile alandan kaldırıldı. Alanda bulunan baraka da yıkıldı. Tahliye işlemlerinin ardından inşaat alanı mühürlendi. Yıkım ve mühürleme işlemleri sırasında yalıda kimsenin olmadığı görüldü.

Anadolu Hisarı'nda 15 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Arkın Akgöl, "Normalde burası halkın kullandığı bir yermiş. Vatandaşların denize girdiği park alanı. Denizden gördüğüm kadarıyla büyük bir park alanı. Bu durumdan rahatsızım. Oradan denize bakmak isterim. İnsanların kullanmasını, yasal değilse halka açılmasını isterim" dedi.

Görüntü dökümü:  -Yalılardan görüntü -Ekiplerin çalışması -Yeşil alana yapılan kaçak yapı -İçerde bulunan malzemelerin çıkarılması -Arkın Akgöl röp -Genel ve detaylar


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANADOLU HİSARI'NDAKİ YALIDA KAÇAK OLARAK YAPILAN BARAKA YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANADOLU HİSARI'NDAKİ YALIDA KAÇAK OLARAK YAPILAN BARAKA YIKILDI - Son Dakika
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