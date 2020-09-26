Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı Anadolu Hisarında çıkan büyük çaplı orman yangını paniğe neden oldu.

Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Anadolu Hisarında çıkan büyük çaplı orman yangını paniğe neden oldu. Yangın, havadan helikopterle ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Beykoz'da Anadolu Hisarında saat 16.35 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildi. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yayılan yoğun duman, İstanbul'un Avrupa Yakasından dahi görüldü. Aynı zamanda yangının, yerleşim yerlerine oldukça yaklaştığı da belirtildi.

Yangına tanık olan Göztepe Mahallesi Muhtarı Arzu Kuşdili, "Yaklaşık iki buçuk saat önce bilgi verildi vatandaşlar tarafından yangın çıktığı konusunda. 110 itfaiye ekiplerine haber verdik ve sağ olsunlar onlar da olaya çok kısa sürede müdahale ettiler. Şu an için henüz kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Helikopter ile söndürme çalışması devam ediyor. Aynı zamanda 3 aydır noktadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah bir an önce söndürülür. Böyle orman yangınlarının olması gerçekten çok üzücü. Maalesef ciğerlerimiz yine yanıyor" dedi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardımda bulunan Uğur Bayat, "Ben işten geliyordum köprünün orada gördüm yangın olduğunu. Aracımı otoparka bıraktım bekledim biraz itfaiye ekipleri gelince de yardım ettim. Beraber hortumları taşıdık. Polis itfaiye herkes burada emek sarf ediyor. İnşallah kısa zamanda söndürürler de hayvanlara bitkilere daha çok zarar gelmez. Ben vatandaş olarak gelip yardım ettim. İki gece de Çanakkale yangınında erzak taşıdım" diye konuştu.

Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul, İtfaiye, Beykoz, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:39
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü         
20:36
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu         
16:48
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 01:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Hisarında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei