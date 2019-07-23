Son Dakika Haberleri: Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

Rapora göre, Anadolu İmam Hatip Liselerinin doluluk oranı yüzde 99,92 olurken istatistiklere göre yüzde 1-5'lik dilimde 133, yüzde 1-3 dilimde 88, yüzde 1'lik dilimden ise 39 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci aldı.

Değerlendirme raporuna göre ayrıca, öğrencilerin yüzde 52'si Anadolu İmam Hatip Liselerine birinci sırada yerleşirken ilk üç tercihine yerleşen öğrenci oranı da yüzde 87 oldu.

Başarılı öğrencilerin ilgi odağı olan Anadolu imam hatip liseleri son yıllarda akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı buldukları kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ve TÜBİTAK Projeleri başta olmak üzere bilimsel çalışmalarda elde edilen başarılarla dikkat çekiyor. Yurdun dört bir kösesinde ilgi başarılı öğrencilerin tercihi olan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullar arasında uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Kalite Takip Sistemi'ni (KTS) uyguluyor. KTS sistemi okullar arasındaki eğitim farkını minimuma indiren bir model olarak Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. - ANKARA
LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal Yaşam Parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]