Anadolu insanını tanımak için otostop yaparak Türkiye turuna çıktı - AĞRI - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu insanını tanımak için otostop yaparak Türkiye turuna çıktı - AĞRI - Son Dakika

Anadolu insanını tanımak için otostop yaparak Türkiye turuna çıktı - AĞRI

6 saat önce

Gümüşhane'de eğitim gören üniversite öğrencisi Hıdır Dağbaşı, Anadolu insanını yakından tanımak ve çekmeyi planladığı belgesel için otostop yaparak çıktığı turda Ağrı'ya geldi.

Gümüşhane'de eğitim gören üniversite öğrencisi Hıdır Dağbaşı, Anadolu insanını yakından tanımak ve çekmeyi planladığı belgesel için otostop yaparak çıktığı turda Ağrı'ya geldi.

Tuncelili olan Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Dağbaşı, 2 yıl önce otostopla Türkiye turuna çıktı.

Okuldan arta kalan zamanlarda aralıklı olarak yaptığı otostoplarla birçok şehri gezen genç gezgin, şu ana kadar gittiği kentlerin tarihi ve turistik mekanlarını görüp, farklı kültürlerden yeni insanlar tanıyıp, arkadaşlıklar edinme fırsatı buldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra çekmeyi düşündüğü belgeselin ön hazırlığını yapan ve maceralı bir hayat yaşamak isteyen Hıdır Dağbaşı, burs parasıyla yiyecek ve barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Son gezisinde otostopla Erzincan ve Erzurum'un ardından Ağrı'ya ulaşan Dağbaşı, sırtındaki çantası ve fotoğraf makinesiyle köyleri gezerek doğal yaşamın fotoğrafını çekti.

Kızaklarla kayan çocuklarla vakit geçirip fotoğraflarını çekerek bu anları ölümsüzleştiren Hıdır Dağbaşı, gittiği köylerde yağan kar altında ve soğuk havada hayvanlarını besleyen çiftçilerle bir araya geldi.

Dağbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerinin peşinden gitmek istediğini ve bundan sonraki durağının Van olacağını söyledi.

2 yıldır otostopla yurdun farklı köşelerini geziyor

Ağrı'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını ve karla kaplı köylerde daha güzel fotoğraflar çektiğini ifade eden Hıdır Dağbaşı, "Otostopla Anadolu'yu geziyorum. Anadolu insanını yakından tanımak ve farklı hikayelere şahitlik yapmak istiyorum. 2 yıl önce otostop çekip gezmeye başladım. İlk durağım Erzincan'dı, sonra Ankara'ya gittim, geçen yıl Ege Bölgesi'ni gezdim. İnsanlarla doğru iletişim kuruyorum. İletişim, karşı tarafın güvenini kazanmak içindir. Ağrı'ya da otostopla geldim." dedi.

Dağbaşı, Türkiye'nin tamamını gezdikten sonra hedefinin Avrupa ülkelerini de otostop yaparak gezmek olduğunu anlattı.

"Hayata bir defa geliyoruz, maceralı yaşamak istiyorum"

Ağrı'ya ilk kez geldiğini ve havanın çok soğuk olduğunu belirten Hıdır Dağbaşı, şöyle konuştu:

"İlk defa böyle bir kar görüyorum, değişik bir kış, çok üşüdüm. Burada yaşayan herkese Allah yardım etsin. Elimden geldiğince hayatı daha güzel ve farklı yaşamaya çalışıyorum. Amacım güzel insanımızı tanımak. Hayata bir defa geliyoruz. Hayatı farklı ve maceralı yaşamak istiyorum. Ağrı'da koyunların yanına gelip fotoğraf çektik. İletişim fakültesinde okuduğum için yakında belgesel ya da belgeseller çekeceğiz ve bu belgeseller şimdiki gezimin ikinci aşaması. 'Önce gezip görmek lazım, ardından sağlam hikayelerle Anadolu'yu daha iyi tanıtmak lazım' diye düşünüyorum."

Vatandaşlardan Halil Basınç ise genç gezginle tanışmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Anadolu insanını tanımak için otostop yaparak Türkiye turuna çıktı - AĞRI

Gümüşhane, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:35 Kaynak: AA
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