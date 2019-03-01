Anadolu İrfanını, Batının Işıltılı Plastik Değerleriyle Değişmemeliyiz"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, "Varlıkların bir ruhu olmalı. Bu ruh, Anadolu irfanıdır. Biz Anadolu irfanını, batının ışıltılı plastik değerleriyle değişmemeli, korumalıyız. Büyütmemiz gereken en değerli şeylerden birisi bu." dedi.
Ünal, Şehitkamil
Kültür Merkezi'ndeki gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, gelişen teknolojiyle günümüzde dijital dönüşümün önemli bir unsur haline geldiğini söyledi.
Dijital dönüşümün toplum üzerindeki etkilerine değinen Ünal, toplumlar için dijital dönüşümün fırsatları olduğu kadar bazı tehlikelerinin de olduğunu, o yüzden iyi analiz yapılması gerektiğini vurguladı.
Şu anda herkesin cep telefonlarından internete bağlanıp sosyal ağlara bağlanabildiğini ve ortalama herkesin günde 3 saati internette geçirdiğini, bazı gençlerde ise bu rakamın 9-10 saate çıkabildiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:
"İşte internet bağımlılığı da böyle ortaya çıkıyor. İnsanların bir kısmı 3 dakikada, bir kısmı da 5 dakikada bir telefona bakma gereği duyuyor. Bu da zamanla zihinsel aktivitemizi oluşturuyor. Bu anda da yaratıcılık kaybolup gerçeklikten kopmaya başlıyoruz. Bana göre insan için en tehlikeli şey de gerçeklikten kopmaktır."
Gerçeklikle bağların koparılmaması gerektiğine dikkati çeken Ünal şunları kaydetti:
"Artık 2 coğrafya var, bunlarından birisi fiziki, diğeri de sanal. Bizim çocukluğumuzda uzak-yakın diye kavramlar vardı. Şimdi internet coğrafyasında yetişenler için sınır da yok, uzak-yakın da yok. Güvenlik ise twitter hesabınızın hacklenmesinden ibaret oldu. Biz hayatı sokakta öğrenirdik. Dostluk, kavgada yan yana gelmek, paylaşmak ne anlama gelir, sokakta öğrenirdik. Sanal dünyada böyle bir şey yok. Sanal dünya karakterinizi belirleyemez, sanal dostluklar edinemezsiniz. O yüzden gerçeklikten kopmamanız gerekir."
Ünal, Türkiye
'nin çok önemli aşamalar kaydettiğini belirterek, "Türkiye, hem anlayış hem de değer üretme ve sorun çözme kapasitesi olarak nereden nereye geldi. Ama sizin 2 şeye muhakkak ihtiyacınız var. Bir sabitleriniz, ikinci ise değişkenleriniz olmalı. Yani sizin inançlarınız değerleriniz sabit olmalı değişmemeli. Bakış açınızı da sürekli değiştirmelisiniz. Farklı açılardan yaklaşırsınız sorunu çözmek için yöntem bulursunuz. Bakış açınızı değiştirmezseniz, sorunu çözemezsiniz." diye konuştu.
Sahip olunan her şeyin bir ruhunun olması gerektiğini anlatan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Varlıkların bir ruhu olmalı. Bu ruh, Anadolu irfanıdır. Biz Anadolu irfanını, batının ışıltılı plastik değerleriyle değişmemeli, korumalıyız. Büyütmemiz gereken en değerli şeylerden birisi bu. Peki ben bunu niye seçim arefesinde anlatıyorum. Bizim 17 yıldır verdiğimiz mücadele iktidar mücadelesi değil, bin yıldır bu topraklarda yaşayan, bizi biz yapan şeyleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Yoksa bu yaptığımız yol, hastane ve okulların içi, çocuklarımıza aktaracağımız miraslarla dolmayacaksa ne alamı var. Eğer Sütçü İmam'ın, Şahinbey
'in ruhu, 15 Temmuzda Ömer Halisdemir
de olmasaydı, bugün başka şeyler olurdu. O değerler kaybolursa bizim ne anlamımız kalır. Biz bu topraklarda hiç yenilgi kabul etmedik, diz çökmeyi kabul etmedik, Şu an Müslüman coğrafyada diz çökmeyen bir burası kaldı. Bağımsızlık bin yıl daha bize miras olarak kalsın istiyoruz. Size miras bırakacağımız en temel şey karakterimizin temelini oluşturan bağımsızlık duygusu ve Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeme halidir."
Ünal, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'i makamında ziyaret edip, Gaziantep Ticaret Borsasında iş adamlarıyla bir araya geldi.