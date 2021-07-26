Üye Girişi
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika

Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor

26.07.2021 10:51
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan Nadir Kandıralı, çocukluktan gelen sevgisiyle özel ırk olan Anadolu çoban köpeği, kangal, Aksaray malaklısı ve akbaşları özenle yetiştiriyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan Nadir Kandıralı, çocukluktan gelen sevgisiyle özel ırk olan Anadolu çoban köpeği, kangal, Aksaray malaklısı ve akbaşları özenle yetiştiriyor.

Anadolu ırkı heybetli çoban köpekleri, büyük gövdeleri ve yabani hayvanlara karşı sürüyü korumadaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Uzun, ağır, çok kaslı ve sahiplenici oluşları onları diğer hayvanlara göre ön plana çıkarıyor. Bahşılı ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Nadir Kandıralı da, evinin bahçesinde oluşturduğu alanda güçlü yapılarıyla 'Anadolu aslanı' olarak bilinen Aksaray malaklısı, iri gövdesiyle 'bozkırın kralı' olarak nitelendirilen Kangal, korumacılık özelliği yüksek Anadolu çoban köpeği ve akbaş cinslerine itina ile bakıyor.

Hayvan sevgisinin çocukluktan geldiğini kaydeden çiftlik sahibi Nadir Kandıralı, İHA muhabirine Anadolu ırkı çoban köpeklerinin cesaret ve koruyuculuğuyla tanındığına dikkat çekti.

Burada üretim de yaptıklarını kaydeden Kandıralı, "Çocukluktan geliyor bu sevgim benim. Ortaokul 7. sınıfa gidiyordum. Sokaktaki köpeklerle çok ilgileniyorum. Sokaktan bir köpeği tutup eve getiriyordum. Bizimkiler o zaman karşı çıkıyordu ama onlara sevgim hiç azalmadı. Yaşım ilerlemeye başladıkça kangal ırkını daha çok sevmeye başladım. 1-2 tane almaya karar verdim sahiplendim. Sonra üretimini yaptım çoğalttım. Bakıyorum, besliyorum. Bu süreç içerisinde ticaretini de yapıyorum ama bazı insanlar kötü amaçla yapıyor bunun ticaretini" ifadelerini kullandı.

"Köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum"

Türk yöresine özel köpek ırkını çoğalttıklarını ve Türkiye'nin 81 iline gönderdiklerini anlatan Kandıralı, "Türk yöresinde olan köpek ırkımızın neslini kaybettirmemeye çalışıyorum. Çok nadir bulunan ırklar. Hepsinin de soyu sopu şampiyonluktan, derecelerden, birinciliklerden gelen köpeklerin ırkı. Bu köpeklerin bakımını nasıl yapıyorsun diyorlar. Gerekirse kendim yemem ama bu köpekleri doyururum. Gece saat kaçta olursa olsun kalkarım yalını yapar, ekmeğini suyunu veririm. Bakımları zor seviyorsan da katlanmak zorundasın" diye konuştu.

"Soyunda şampiyonluk varsa öne çıkıyor"

Elinde bulunan köpeklerin soyunda hep şampiyonluk ve derecelerin olduğuna işaret eden Nadir Kandıralı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaki ırkım Boz Anadolu Çoban Köpeği dişilerim de o şekilde. Bunların ortalama 5-10 bin civarında satışları var. Büyüklerinde ortalama 15-20-25 bin bu şekilde gidiyor. Soyunda şampiyonluk, güzellik gibi yarışmalarda dereceleri varsa eğer daha da güzel bir şekilde satılıyor."

Emine teyzenin boyundan büyük köpeklere sevgisi şaşırtıyor

Görünüşü ve güçlü yapısı ile görenlerin korktuğu köpeklere gözü gibi bakan 62 yaşındaki Emine Kandıralı'nın da hayvan sevgisi görenleri imrendiriyor. Günün ilk ışıklarıyla özel ırkların bakımına başlayan Emine teyzeyi gören köpekler de kendisine ayrı bir sevgi gösterisinde bulunuyor.

Onları çocuk gibi sevdiğinden bahseden Emine Kandıralı ise "Hayvanların ekmeğini suyunu veriyorum. Yazık ağzı yok, dili yok günah. Uğraşıyoruz bunlarla başka bir iş olmayınca ne olacak. Hayvanları çocuk gibi seviyorum. Köpek olsun, kedi olsun, inek olsun, eşek olsun her ne olursa olsun hayvanları çok severim ben ilgilenirim. Köpeklerden korkmuyorum çünkü alıştı hayvanlar bana. Hayvanlar bana alıştı gördüğü zaman hepsi hoplarlar. Elimde ekmek yemek ile gelirken seviniyorlar. Alıştırdım kendime bunları" dedi. - KIRIKKALE

Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor

Çoban Köpeği, Kırıkkale, Aksaray, Köpek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar 10:55 Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada 10:46 Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi 10:37 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü 10:32 Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi 10:15 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti 10:08 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor 09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş 08:46 Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş

Son Dakika Haberleri
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
10:34 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi
10:32 Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü
10:23 Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor
10:14 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi
10:11 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
10:07 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
09:58 Yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı
09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım
09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor
Az kalsın canlarından oluyorlardı! Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin o anları telefon kamerasına yansıdı Az kalsın canlarından oluyorlardı! Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin o anları telefon kamerasına yansıdı         
10:59
Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek         
10:54
Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor         
10:45
6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi         
10:35
Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor         
10:23
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı         
10:12
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım         
09:57
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu Alman futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları olay oldu         
08:34
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 11:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement