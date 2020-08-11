Anadolu Isuzu araçlarında Kovid-19'a karşı önlem paketleri - Son Dakika

Anadolu Isuzu araçlarında Kovid-19'a karşı önlem paketleri

Anadolu Isuzu, toplu taşımada kullanılan araçlarda ve okul servis araçlarında aldığı önlemlerle Kovid-19 virüsünün bulaşma riskini azaltarak hem yolcuları hem de sürücüleri korumayı hedefliyor.

Anadolu Isuzu araçlarında Kovid-19'a karşı önlem paketleri, System.String[]

Anadolu Isuzu, toplu taşımada kullanılan araçlarda ve okul servis araçlarında aldığı önlemlerle Kovid-19 virüsünün bulaşma riskini azaltarak hem yolcuları hem de sürücüleri korumayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında araçlarında aldığı, virüsün bulaşma riskini azaltmaya yönelik önlemlerle hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını korumaya katkıda bulunuyor.

Önlemler, Kovid Önlem Paketleri adı altında "Dezenfeksiyon", "Kontrol", "Temas" ve "İzolasyon" olmak üzere 4 başlık altında geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu'nun kaliteli, konforlu ve güvenli araçları ile yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir marka olduğunu belirtti.

Arıkan, şunları ifade etti:

"Anadolu Isuzu olarak inovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerimize adapte etmeye odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor. Bu doğrultuda yolcularımızın ve sürücülerimizin güvenli seyahat edebilmelerine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalara devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisi ile bu çalışmalarımız yeni bir boyut kazandı. Geliştirdiğimiz Kovid-19 önlem paketleri ile hem toplu taşımada hem de okul servislerinde bu uygulamayı hayata geçiren ilk marka olmanın gururunu yaşıyoruz."

Kovid Önlem Paketleri Anadolu Isuzu'nun, Novociti, Novociti Life, Citibus, Citiport, Novo Serisi, Turkuaz, Visigo, Interliner, Toro ve Novo Okul modellerinde uygulanabiliyor. Kovid-19 uygulamaları fabrika çıkışlı sıfır araçların yanı sıra piyasadaki Anadolu Isuzu araçlarına da Isuzu yetkili servisleri tarafından tek tek ya da paket halinde opsiyonel olarak uygulanabiliyor.

4 adımlı dezenfeksiyon

"Dezenfeksiyon" adımında virüslerin DNA ve RNA yapılarını bozarak etkisiz hale getiren ve laboratuvarlar ile hastanelerde dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan UV-C lambalar, tavana konumlandırılarak araç içerisindeki patojenleri 1 saatlik çalışma ile en aza indiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi ve San Rafaelle Üniversitesi tarafından test edilerek onaylanan UV-C sterilizasyon uygulaması, özellikle turizm araçlarında bagaj kısmında da kullanılarak bagajların dezenfektasyonu sağlanıyor.

Araçların klima hava emiş filtrelerine uygulanan ve yine Gebze Teknik Üniversitesi ve San Rafaelle Üniversitesi tarafından onaylanan fotokatalist filtre ise özel bir ışık ile aktif hale geliyor.

Filtre içinden geçen havadaki patojenler, bozularak etkinliklerini kaybediyor. Böylece, klimadan gelen hava sürekli, anlık ve etkin bir şekilde dezenfekte ediliyor. Ayrıca araç girişinde bulunan sensörlü el dezenfektanları temas edilen noktalarda virüsün bulaşmasını engelliyor.

Sıcaklık ölçülüyor, maske kontrolü yapılıyor

"Kontrol" adımında opsiyon olarak sunulan termal kamera ve maske tanımlama uygulaması ile sıcaklık ölçülebildiği gibi maskenin takılı olup olmadığı da tespit edilebiliyor.

Özellikle okul servisleri gibi yolcusu belirli olan araçlarda beyaz liste/kara liste uygulaması ile kayıtlı olmayan yolcu tespit edilerek uyarı veriliyor.

Sistemin sesli uyarı ve yolcu sayma özelliği de bulunuyor. Şehir içi yolcu taşıma ve okul servis araçlarında sunulan bu özellik ile koltukların doluluk bilgisi anlık olarak takip edilebiliyor. Koltuk sensörleri sayesinde toplu taşıma araçlarındaki kapasite kontrolü kolaylıkla yapılabiliyor.

Okul servislerinde koltuk sayısını 29'dan 21'e düşürerek sosyal mesafe artırılıyor

Araç içinde temasın en aza indirilmesi pandemi döneminin yanı sıra normal zamanlarda da alınması gereken bir önlem olarak öne çıkıyor.

"Temas" başlığı altında uygulanan sensörlü "Dur" butonu ile bu sorun kolaylıkla çözülüyor. Anadolu Isuzu, pandemi döneminde izolasyon sorununu her araç için özel olarak tasarlanan kabinlerle çözüyor.

"İzolasyon" adımında kabinler sayesinde yolcularla her türlü temas engellenerek şoförlerin güvenliği sağlanıyor. Sosyal mesafenin ve araç kapasitesinin korunması için zemine ve boş bırakılması gereken koltuklara uyarı işaretleri de yerleştiriliyor. Esnek koltuk yerleşimi sayesinde araç oturma düzenleri sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanabiliyor.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Isuzu, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Isuzu araçlarında Kovid-19'a karşı önlem paketleri - Son Dakika
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