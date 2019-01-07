Son Dakika Haberleri: Anadolu Isuzu'da Üst Düzey Atama

Anadolu Isuzu'da Üst Düzey Atama

1 saat önce

2005 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda çalışmakta olan Selda Çelik, 1 Aralık 2018 itibariyle Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak yeni görevine atandı.

Anadolu Isuzu'da Üst Düzey Atama, System.String[]

Anadolu Isuzu bünyesine 10 Temmuz 2017 yılında katılan Selda Çelik, 2019 yılı itibariyle şirketin kurumsal iletişim, pazarlama, bayi ağı yonetimi ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Çelik, Anadolu Grubu'nda ilk olarak 2005 yılında Anadolu Efes Türkiye'de Pazarlama Uzmanı olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı yöneticilik görevlerini üstlenen Selda Çelik, 2017 yılında Anadolu Isuzu'ya geçerek kariyerine otomotiv sektöründe devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:02 Kaynak: Bültenler

Anadolu Grubu, Selda Çelik, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Güncel
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