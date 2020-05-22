Anadolu Isuzu'dan

Türkiye'nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip otomotiv markası Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine "Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla" kampanyası sunuyor.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, 30 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Isuzu kamyon modellerinde 200 bin TL'ye 24 ay vade yüzde 0,57 faiz fırsatı ile, midibüs modellerine 265 bin TL'ye 36 ay vade ve yine yüzde 0,57 faizle sahip olmak mümkün.

Kampanya kapsamında cazip fiyatlar ve ödeme koşulları Isuzu showroomlarında ve isuzu.com.tr adresinde müşterileriyle buluşuyor.