Anadolu Isuzu'dan Akıllı Fabrika Uygulaması! - Son Dakika

Anadolu Isuzu, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Akıllı Fabrika projesinin ilk fazını tamamladı.

Akıllı fabrika projesi, "Terzi Usulü İmalat" ın yarattığı değişkenlik ve getirmiş olduğu çeşitliliğe bağlı oluşan karmaşık üretim akışının ve geniş üretim alanlarının yönetimini 3 boyutlu Dijital ikiz ile sağlarken kişiselleştirilmiş ürün üretimi ile ilgili tüm bilgilerin operatörlere ulaştırılmasını da Nesnelerin Interneti (IoT) desteği ile sağlıyor.

En ince detaylarına kadar bütünüyle Anadolu Isuzu'nun üretim alanlarına ve iş süreçlerine uygun biçimde tasarlanan Akıllı Fabrika projesinin, planlama aşamasından uygulamaya her katmanı ileri teknoloji uygulamaları ile geliştirildi. Proje, yüksek görsellik düzeyi ve tüm üretim süreçlerinin birebir dijital dünyadaki izdüşümü olan dijital ikiz uygulamasının ulaştığı detay seviyesi ile öne çıkıyor.

Akıllı Fabrika projesi, kurulan IoT altyapısı sayesinde en yüksek hassasiyette anlık olarak hatasız araç ve süreç takibine olanak sağlıyor. Lojistik, üretim, kalite, satış ve ihracat gibi farklı departmanlar, üretim ve teslimat ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgilere anında ulaşabiliyor. Projenin gelişmiş fonksiyonları, kağıt tüketimini ciddi ölçüde azaltarak şirketin kağıtsız üretim hedefine ulaşmasında da önemli katkılarda bulunuyor.

Anadolu Isuzu'nun uzman teknik kadrosu ve iç kaynakları Akıllı Fabrika projesinin tüm aşamalarına etkin bir şekilde katkıda bulundu. Akıllı Fabrika projesinin önemli bileşenleri arasında yer alan detaylı 3D planların oluşturulması, araç modellerinin uygulamaya entegre edilmesi, devreye alınan fonksiyonlar için yapılan yoğun saha testlerinin değerlendirilmesi ve ilgili iş ortaklarına anında yansıtılması iç kaynaklarca sağlandı.

Akıllı Fabrika projesinin önemli diğer bir yanı ise salgın koşullarına rağmen hiçbir gecikme ya da aksaklık yaşanmadan tam zamanında tamamlanması oldu. Dünyada dijitalleşme projelerinin genelde üretim tesislerinde ve ofislerde gerçekleştirilen uzun toplantılar gerektirdiği kabul edilirken, şirketin Akıllı Fabrika projesinde ise yazılım ekibi en başından itibaren fabrika turları ve toplantılar da dahil olmak üzere tüm süreçleri hiç fiziksel ziyaret yapmadan tamamen online çalışma modeli ile tamamladı. Proje, küresel IDC organizasyonunda inovasyon kategorisinde "Best Innovation Project of the Year" ödülüne layık görüldü.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Akıllı Fabrika projesinin tamamlanması ile ilgili şunları söyledi: "Anadolu Isuzu olarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Akıllı Fabrika projesini başarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Akıllı Fabrika projemiz, üretim kalitemizi daha da yükseklere taşıma hedefimizi desteklerken, pazardaki her rekabet alanında gücümüze güç katacak. Müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiren bu önemli başarı ile yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendireceğiz. Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 vizyonu ile attığımız adımlarla sektörümüze öncülük etmeyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz."