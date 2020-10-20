Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı - Son Dakika

Anadolu Isuzu, yetkili servislerinden orijinal akü ve silecek alışverişi yapan müşterilerine yüzde 20 indirim veriyor.

Anadolu Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yetkili servislerinden yüzde 100 orijinal akü ve silecek süpürgesi alışverişi yapan müşterilerine yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Tüm Isuzu yetkili servislerinde 31 Ekim'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ayrıca 5 müşteriye akü değişimi, 100 müşteriye silecek süpürgesi değişimi, araç dezenfeksiyonu ve Isuzu sağlık raporu hediye ediliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Anadolu Isuzu'nun Instagram sayfasını takip ederek uzun yolculuklarda yanlarından ayırmadıkları üç şeyi ve bunun nedenlerini yazan, bir arkadaşını da yoruma etiketleyenler hediye çekilişine katılma hakkı elde ediyor.