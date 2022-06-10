Anadolu Isuzu'dan Azerbaycan'a 25 Novoultra midibüs teslimatı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Isuzu'dan Azerbaycan'a 25 Novoultra midibüs teslimatı

10.06.2022 12:35
Anadolu Isuzu'dan Azerbaycan'a 25 Novoultra midibüs teslimatı

İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan'a 25 Isuzu Novoultra midibüsün teslimatını gerçekleştirdi.

İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan'a 25 Isuzu Novoultra midibüsün teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlardaki satışlarını artırmaya ve rekabetçi pazarlardaki varlığını sürekli güçlendirmeye devam ediyor.

İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Devlet Koruma Hizmeti'ne 25 Isuzu Novoultra midibüsün teslimatını yaptı.

2021 yılında şirketin ihracat geçmişindeki en yüksek rakamlara ulaşan Anadolu Isuzu, böylece 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Azerbaycan'a bugüne kadar toplam 1.121 aracın teslimatını gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam eden Anadolu Isuzu halihazırda 45 ülkeye ihracat yapıyor. Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis yapılanmasının yanı sıra satış sonrası destek alanındaki başarılarıyla yurt dışı pazarlarda giderek daha fazla tercih ediliyor.

Isuzu Novoultra ihracatta en fazla tercih edilen modeller arasında

Anadolu Isuzu'nun turizm, servis ve toplu taşıma alanında Türkiye'de olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Novo ailesinin üyesi Novoultra, hem sürücüsüne hem de yolcularına yüksek konforlu ve güvenli yolculuk olanağı sunuyor.

Küçük otobüs segmentinde Anadolu Isuzu'ya uzun yıllardır pazar liderliğini sağlayan modeller arasında yer alan Isuzu Novoultra 7,3 metre uzunluğu, Euro 6 emisyon standartlarına uygun 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde.

Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan IsuzuNovoultra, Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki üretim tesislerinde uyguladığı "Terzi Usulü İmalat" modeli ile müşterilerin isteğine göre özel donanımlarla üretilip teslim ediliyor.

YORUMLAR
500
Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
Kaynak: AA

Azerbaycan, İhracat, Isuzu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Isuzu'dan Azerbaycan'a 25 Novoultra midibüs teslimatı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
12:11 Süt toplama merkezinde "süt banyosu" yapan ve 6 gün hapis yatan adam tazminat kazandı: 1150 TL tazminatı az buldu, itiraz edecek
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Isuzu'dan Azerbaycan'a 25 Novoultra midibüs teslimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement