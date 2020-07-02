Anadolu Isuzu'dan Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adasına 20 araçlık teslimat

Anadolu Isuzu, Fransa'nın Reunion Adası'na,15 Novociti Life ve 5 Citibus aracın teslimatı 5 Haziran'da Reunion Adası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'na 3 yıl içinde toplam 45 Novociti Life ve 15 Citibus teslimat anlaşmasını içeren CASUD İhalesi kapsamında ilk teslimatları yaptı.

15 Novociti Life ve 5 Citibus aracın teslimatı 5 Haziran'da Reunion Adası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı.

Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkati çeken Novociti Life'ın FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, bu sayede Avrupalı belediyelerin ihtiyacı olan normları sağlamış oluyor.

Hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlanan Isuzu Novociti Life 1 yılda toplam 3 ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2019 yılında yapılan CASUD ihalesini Anadolu Isuzu'nun Fransa Distribütörü FCC ile kazandıklarını, koronavirüs (Kovid-19) döneminde böylesine bir teslimatı gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Salgına rağmen üretime ve ihracata hız kesmeden devam ediyoruz. İhracat pazarlarımızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyle donatılmış araçlarımız Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Salgın nedeniyle yaşanan yavaşlamaya rağmen yurt içi ve yurt dışından sipariş almaya devam ediyoruz. Hedefimiz bu yıl eklenecek yeni ürünler ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda farklı segmentlerdeki pazar payımızı arttırmak, satış hedeflerimizi gerçekleştirmek."