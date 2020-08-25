Anadolu Isuzu'dan "Kovid Önlem Paketi" almak isteyenlere cazip kredi imkanı - Son Dakika

Anadolu Isuzu'dan "Kovid Önlem Paketi" almak isteyenlere cazip kredi imkanı

Anadolu Isuzu'nun araçlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini azaltmak amacıyla geliştirdiği Kovid Önlem Paketi'ne sahip olmak isteyen sürücüler, 12 ay vadeye kadar yüzde 1,12 faiz oranı ile sunulan tüketici kredisi ile sahip olabilecek.

Anadolu Isuzu'dan

Anadolu Isuzu'nun araçlarında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini azaltmak amacıyla geliştirdiği Kovid Önlem Paketi'ne sahip olmak isteyen sürücüler, 12 ay vadeye kadar yüzde 1,12 faiz oranı ile sunulan tüketici kredisi ile sahip olabilecek.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, kampanya kapsamında anlaşmalı banka üzerinden kullanılacak 50 bin TL'lik tüketici kredisine 12 ay vadeye kadar yüzde 1,12 faiz oranı imkanı sunuluyor. Kampanyadan Kovid Önlem Paketleri'nin uygulandığı araçlara sahip olan tüm sürücüler yararlanabiliyor.

Anadolu Isuzu, toplu taşımada kullanılan araçları ile okul servis araçlarında aldığı önlemlerle kovid-19'un etkilerini azaltarak hem yolcuları hem de sürücüleri korumayı hedefliyor.

"Dezenfeksiyon", "Kontrol", "Temas" ve "İzolasyon" olmak üzere 4 başlıkta geliştirilen Kovid Önlem Paketleri Anadolu Isuzu'nun, Novociti, Novociti Life, Citibus, Citiport, Novo Serisi, Turkuaz, Visigo, Interliner, Toro ve Novo Okul modellerinde uygulanabiliyor.

Kovid-19 uygulamaları fabrika çıkışlı sıfır araçların yanı sıra piyasadaki Anadolu Isuzu araçlarına da Isuzu yetkili servisleri tarafından tek tek ya da paket halinde opsiyonel olarak uygulanabiliyor. Kovid Önlem Paketleri'ne tüm Isuzu yetkili servis ve bayilerinden ulaşılabiliyor. Anadolu Isuzu hem toplu taşımada hem de okul servislerinde bu uygulamayı hayata geçiren ilk marka olma özelliği gösteriyor.

4 adımlı önlem paketi

"Dezenfeksiyon" adımında virüslerin DNA ve RNA yapılarını bozarak etkisiz hale getiren ve laboratuvarlar ile hastanelerde dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan UV-C lambalar, tavana konumlandırılarak araç içerisindeki patojenleri 1 saatlik çalışma ile en aza indiriyor. Gebze Teknik Üniversitesi tarafından test edilerek onaylanan UV-C sterilizasyon uygulaması özellikle turizm araçlarında bagaj kısmında da kullanılarak bagajların dezenfektasyonunu sağlıyor.

Araçların klima hava emiş filtrelerine uygulanan, Gebze Teknik Üniversitesi ve San Rafaelle Üniversitesi tarafından test edilerek tarafından onaylanan fotokatalist filtre ise özel bir ışık ile aktif hale geliyor.

Filtre içinden geçen havadaki patojenler, bozularak etkinliklerini kaybediyor. Böylece, klimadan gelen hava sürekli, anlık ve etkin bir şekilde dezenfekte ediliyor. Tüm araçların girişinde bulunan sensörlü el dezenfektanları temas edilen noktalarda virüsün bulaşmasını engelliyor.

Termal kamera ile yolcunun ateşi ölçülüyor

"Kontrol" adımında opsiyon olarak sunulan termal kamera ve maske tanımlama uygulaması ile sıcaklık ölçülebildiği gibi maskenin takılı olup olmadığı da tespit edilebiliyor. Özellikle okul servisleri gibi yolcusu belirli olan araçlarda beyaz liste/kara liste uygulaması ile kayıtlı olmayan yolcu tespit edilerek uyarı veriliyor. Sistemin sesli uyarı ve kontrol özelliği de bulunuyor.

Şehiriçi yolcu taşıma ve okul servis araçlarında sunulan bu özellik ile koltukların doluluk bilgisi anlık olarak takip edilebiliyor. Koltuk sensörleri sayesinde toplu taşıma araçlarındaki kapasite kontrolü kolaylıkla yapılabiliyor.

Araç içinde temasın en aza indirilmesi pandemi döneminin yanı sıra normal zamanlarda da alınması gereken bir önlem. "Temas" başlığı altında uygulanan sensörlü "Dur" butonu ile bu sorun kolaylıkla çözülüyor. Anadolu Isuzu, pandemi döneminde izolasyon sorununu her araç için özel olarak tasarlanan kabinlerle çözüyor.

"İzolasyon" adımında kabinler sayesinde yolcularla her türlü temas engellenerek şoförlerin güvenliği sağlanıyor. Sosyal mesafenin ve araç kapasitesinin korunması için zemine ve boş bırakılması gereken koltuklara uyarı işaretleri de yerleştiriliyor. Esnek koltuk yerleşimi sayesinde araç oturma düzenleri sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanabiliyor.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Isuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:03

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'dan 'Kovid Önlem Paketi' almak isteyenlere cazip kredi imkanı - Son Dakika Ekonomi
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