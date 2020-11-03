Anadolu Isuzu'dan ticari araçlara yönelik kampanya - Son Dakika

Anadolu Isuzu'dan ticari araçlara yönelik kampanya

03.11.2020 12:07
Anadolu Isuzu'dan ticari araçlara yönelik kampanya, System.String[]

Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine uygun ödeme koşulları sağlıyor.

Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine uygun ödeme koşulları sağlıyor.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, kasım ayı kampanyasında kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında kamyonlar 140 bin TL'ye 48 aya kadar yüzde 0,99, midibüsler 300 bin TL'ye 60 aya kadar yüzde 1,09 ve otobüsler ise 500 bin TL'ye 60 aya kadar yüzde 1,09 faiz desteği ile sunuluyor.

Anadolu Isuzu, özel bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında ise yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor. Bu kapsamda kamyonlar 140 bin TL'ye 12 ay, midibüsler ise 140 bin TL'ye 24 ay yüzde 0 faiz imkanı ile satılıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamındaki fiyatlar ve ödeme koşullarına Isuzu "showroom"larından ulaşabiliyor.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Lirası, Isuzu, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'dan ticari araçlara yönelik kampanya - Son Dakika Ekonomi


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