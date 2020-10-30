Anadolu Isuzu en fazla patent alan otomotiv markası seçildi - Son Dakika

Anadolu Isuzu en fazla patent alan otomotiv markası seçildi

30.10.2020 14:25
Anadolu Isuzu en fazla patent alan otomotiv markası seçildi, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle, Turkishtime Dergisi'nin "Ar-Ge 250" listesinde patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle, Turkishtime Dergisi'nin "Ar-Ge 250" listesinde patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Şirket, otomotiv, teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan ve en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin bulunduğu en iyi 250 listesinde 31'inci sırada yer aldı.

Araçların teknolojik donanımlarını beklentilere göre özel olarak çalışıyor

Açıklamaya göre, Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yetkinliği, Anadolu Isuzu'nun faaliyet gösterdiği ticari araçlar sektöründe kaydettiği başarıda önemli bir rol oynuyor. Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezi 100'den fazla Ar-Ge çalışanıyla, kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs geliştirme aşamalarını gerçekleştirerek, Isuzu markasını toplu ulaşım sektöründe ve yük taşıma segmentinde en iyi konuma getirmek için çalışıyor. 2017 yılında da en fazla patent başvurusu yapan otomotiv markalarından biri olan Anadolu Isuzu, araçların teknolojik donanımları ve uygulamalarını farklı ülke ve farklı müşteri beklentilerine göre özel olarak çalışıyor, onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlıyor.

İthal çözümlere ihtiyaç duyulmuyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, ithal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Şirket, Ar-Ge Merkezi'nde araçlar tasarımından donanımlarına, testlerinden kalite kontrolüne kadar tam kapasite şekilde hazırlanabiliyor.

Yeni Ar-Ge Merkezi ile yeni test ve analiz imkanlarını devreye alan Anadolu Isuzu'da 20 metre uzunluğunda iklimlendirme (-40/+65°C) test odası, R29 pendulum çarpma testi, 18 m. uzunluğunda ve 60 tona kadar araçlar için stabilite testi, Alpha kabin ile akustik performans testi, tek eksenli hidrolik komponent yorulma testi, SORT (standartlaştırılmış yakıt tüketim) testi, NVH (gürültü ve titreşim) testleri, TASE (termal ve aerodinamik), araç dinamiği, yol, fren ve performans testleri gibi birçok test gerçekleştirilebiliyor. Ar-Ge Merkezi test ve analiz olanaklarını tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve ihtiyaç duyan firmalara dış hizmet olarak da sunan Anadolu Isuzu, bu sayede tüm otomotiv sektörüne hizmet ediyor.

"2019 sonu itibariyle patent ve tasarım başvuru sayımız 498"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2019 sonu itibariyle patent ve tasarım başvuru sayılarının 498 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarla sektörümüze öncülük ediyoruz. İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri adapte eden değil, ürün ve hizmetleri kendi varlıklarıyla geliştiren ve tasarlayan bir küresel üretici olmaya odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor."

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Araştırma Geliştirme, Patent, Isuzu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Isuzu en fazla patent alan otomotiv markası seçildi - Son Dakika

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