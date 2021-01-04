Anadolu Isuzu'nun salgına karşı geliştirdiği otobüsleri Safranbolu yollarında - Son Dakika

Anadolu Isuzu'nun salgına karşı geliştirdiği otobüsleri Safranbolu yollarında

04.01.2021 12:29
Anadolu Isuzu'nun salgına karşı geliştirdiği otobüsleri Safranbolu yollarında, System.String[]

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ödüllü modeli Isuzu Novociti Life Safranbolu yollarına çıktı.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ödüllü modeli Isuzu Novociti Life Safranbolu yollarına çıktı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirketin yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde virüsün bulaşma riskini azaltma hedefiyle hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını korumaya katkıda bulunduğu "Kovid Önlem Paketi" uygulamalarının yer aldığı 7 adet Novociti Life Safranbolu Belediyesi'ne teslim edildi.

30 Aralık 2020'de Safranbolu'da düzenlenen törene Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Varlı ve Anadolu Isuzu Toplu Taşıma Satış Yöneticisi Murat Küçük katıldı.

Açıklamada teslimat törenindeki görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Toplu Taşıma Satış Yöneticisi Küçük, "Sınıfının en ekonomik, en konforlu, en güvenli ve en performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da ulaşımda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan uluslararası ödüllü Isuzu alçak tabanlı Novociti Life'tan 7 adedin teslimatını gerçekleştiriyoruz. Safranbolu halkının hizmetine sunulacak olan modern toplu taşıma araçlarımızın uzun yıllar bu güzel şehrin insanlarını taşıyacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında Safranbolu halkının konforlu ve güvenli ulaşımı için Isuzu'yu tercih eden Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köse ve Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Onur Varlı'ya ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de 60 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Isuzu Novociti Life'ta bulunan Kovid-19 önlem paketi uygulamalarıyla salgınla mücadele sürecine destek olmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"7 adet Anadolu Isuzu markalı yeni nesil otobüslerimizin 1 tanesi belediyemize Anadolu Isuzu tarafından hibe edildi. Araçların yakıt konusunda yüksek tasarruf sağlaması belediye bütçesine önemli bir katkıda bulunacak. Çevreci bir belediye olarak otobüslerimizin Euro 6 Emisyon standartlarına uygun tasarlanmış olması, çevreye ve iklime vereceği zararı minimuma düşürüyor. Klimasından yol güvenliğine kadar her türlü konfora sahip yeni nesil araçlarımız ayrıca 8 metrelik boyuyla da kentimizin dar sokaklarına uyum sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına göre tasarlanmış, engelsiz bir ulaşım için tüm ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahip araçlarımız tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak. Safranbolu sokaklarına uyumla, iklime zarar vermeden halkımıza uzun yıllar hizmet edecek otobüslerimiz hepimize hayırlı olsun."

Araçtaki "Kovid Önlem Paketi" uygulamaları

Verilen bilgiye göre, teslim edilen 7 adet Novociti Life, Anadolu Isuzu'nun sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Kovid Önlem Paketi projesi kapsamında şoför kabini, dezenfektan aparatı ve koltuk uyarı işaretleri ile donatıldı.

İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine adapte etmeye odaklanan Anadolu Isuzu, araç girişine yerleştirdiği sensörlü el dezenfektanları ile temas edilen noktalarda virüsün bulaşmasını engellemeyi, özel olarak tasarlanan kabinlerle ise yolcularla her türlü teması engelleyerek şoförlerin sağlığını korumayı hedefliyor. Zemine ve boş bırakılması gereken koltuklara yerleştirilen uyarı işaretleri ile sosyal mesafe ve araç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.

Dar sokaklı şehirler için uygun

Ayrıca alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıkan Isuzu Novociti Life, büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirlerde de tercih ediliyor. Hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlanan Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını destekliyor.

Midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkati çeken Novociti Life'ın FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Safranbolu, Elif Köse, Engelli, Isuzu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Isuzu'nun salgına karşı geliştirdiği otobüsleri Safranbolu yollarında - Son Dakika


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