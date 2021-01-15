Anadolu Isuzu, "ProEye" ile satış sonrasında da aktif hizmet sunuyor - Son Dakika

Anadolu Isuzu, "ProEye" ile satış sonrasında da aktif hizmet sunuyor

15.01.2021 10:47
Anadolu Isuzu,

Anadolu Isuzu, ProEye online destek hizmeti ile satış sonrası müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutma yolunda yeni bir dönem başlatıyor.

Anadolu Isuzu, ProEye online destek hizmeti ile satış sonrası müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutma yolunda yeni bir dönem başlatıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Satış Sonrası Hizmetler alanında hayata geçirilen ProEye ile servis destek personeli gerek yurt içi gerek yurt dışı servislerinin cep telefonuna ya da sanal gerçeklik gözlüğüne bağlanarak aracın yanındaymış gibi destek sağlıyor, servisi yönlendirip sorunun çözümünü hızlandırıyor.

Ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektörde satış sonrası hizmet standartlarını üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine adapte etmeye odaklanan Anadolu Isuzu, Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yetkinliği sayesinde ticari araç sektörüne öncülük ediyor. Anadolu Isuzu, Satış Sonrası Hizmetler alanında hayata geçirdiği ProEye online destek hizmeti ile hem Türkiye hem yurtdışına yayılmış servislerinin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olarak, yaşayabilecekleri problemlere anında müdahale ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, ProEye hizmetinin Anadolu Isuzu'nun satış sonrasında da araçlarına tam destek vaatlerinin bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzle hem sürücülerin, hem bayilerimizin hem de yetkili servislerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapılan çalışmaların kaydedilebildiği ve arızanın giderilmesi için gerekli video ve doküman desteğinin sağlandığı ProEye ile hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. ProEye in kapsamı sadece bununla kalmayacak, hem eğitimlerde hem de araç ve parça kontrollerinde kullanılarak süreçlerimize önemli bir katma değer yaratacağız. Dijital transformasyon kapsamında müşterilerimize sağlayacağımız katkılar ProEye gibi başka projelerle de devam edecek."

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Isuzu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu, 'ProEye' ile satış sonrasında da aktif hizmet sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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