Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde kadın pilotlarla yer alacak
1 saat önce
Anadolu Isuzu, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.
Anadolu Isuzu, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:10
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor Otomobiliyle çarptığı kadın öldü, polis aracı önünde ağladı Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız