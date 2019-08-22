Son Dakika Haberleri: Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde kadın pilotlarla yer alacak
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Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde kadın pilotlarla yer alacak

1 saat önce

Anadolu Isuzu, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.

Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde kadın pilotlarla yer alacak, System.String[]

Anadolu Isuzu, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:10 
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