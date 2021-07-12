Anadolu Isuzu yurt dışında gücüne güç katmaya devam ediyor

Anadolu Isuzu, yenilikçi bakış açısı ve çeviklik üzerine kurulu iş modeli sayesinde yurt dışındaki satışlarını ve pazar payını artırmaya devam ediyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, 66'dan fazla ülkede 15 binin üzerinde aracı ile yer alan Anadolu Isuzu'nun Gürcistan distribütörü GT Group LLC, Tiflis Ulaşım Şirketi'nin (Tbilisi Transport Company) açtığı araç ihalesini kazandı. Anadolu Isuzu, GT Group LLC ile yaptığı satış sözleşmesi kapsamında yıl sonuna kadar Tiflis Ulaşım Şirketi'ne 180 adet Novociti Life teslimatı yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, bu zorlu dönemde ihaleler kazanmaya ve yeni ihalelerde yer almaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Markamızı dünyada da güçlendiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız ile geliştirdiğimiz modellerimiz belediyelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Daha önce de 220 adet Novociti Life teslimatı gerçekleştirdiğimiz Gürcistan pazarında bir kez daha tercih edilmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkenin en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Tiflis Ulaşım Şirketi'ne araçlarını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Anadolu Isuzu olarak, 2021 yılı uluslararası satış hedeflerimiz paralelinde, tüm pazarımızda operatör filo satışlarının yanı sıra önemli belediye ihaleleri kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor

Türkiye'de kısa sürede büyük başarılara imza atan, yurt dışında da varlığını artıran Isuzu Novociti Life, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yollarında, 2019 yılında gerçekleştirilen 16,9 milyon avro değerindeki araç teslimatıyla hizmet vermeye başladı. Tiflis Belediyesi'ne yapılan söz konusu teslimat ile aynı zamanda Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs ihracatına imza atılmış oldu.

Isuzu Novociti Life halen yurt dışında Gürcistan ile birlikte Polonya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Çekya, Sırbistan ve İspanya gibi pazarlarda hizmet veriyor. Alçak tabanıyla, değişen ihtiyaçlara yönelik bir çözüm olarak tasarlanan Isuzu Novociti Life, büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefliyor. Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor. Midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çeken Novociti Life'ın motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. Aynı zamanda Euro 6D emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, bu sayede Avrupalı belediyelerin ihtiyacı olan normları sağlamış oluyor.???????