Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri bugün başladı - Son Dakika

Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.
Anadolu Jet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.
Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.
Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.
Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.
Kaynak: AA
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