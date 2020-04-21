Anadolu kadını yeniden sahaya indi - Son Dakika
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Anadolu kadını yeniden sahaya indi

12 dakika önce

Eskişehir'in Sarıcayakaya ilçesinde yaşayan kadınlar, Türkiye'nin geçtiği bu zorlu salgın sürecinde Kurtuluş savaşında verdikleri destek gibi şimdi de maske dikerek ellerinden geleni yapıyorlar.

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Eskişehir'in Sarıcayakaya ilçesinde yaşayan kadınlar, Türkiye'nin geçtiği bu zorlu salgın sürecinde Kurtuluş savaşında verdikleri destek gibi şimdi de maske dikerek ellerinden geleni yapıyorlar.


Tüm Türkiye'nin içinde bulunduğu korona virüs Covid-19 sürecinde, Anadolu kadınları da sahaya destek vermeye başladı. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçe merkezinde ve İğdir Mahallesinde yaşayan kadınlar, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde toplanarak maske dikmek için eğitim aldı. İlçenin ve devletin ihtiyacı olabilecek maskeleri üreterek destek olmak isteyen kadınlar, burada ve evlerinde bulunan makinelerle maske dikiyor. Kurtuluş Savaşı zamanındaki gibi sahalara inerek ellerinden geleni yapan Anadolu kadını, adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


"Vatandaşlarımızın, devletimizin ihtiyacı olan maskeleri burada üreteceğiz"


Konu ile alakalı konuşan Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek, vatandaşın ihtiyacı olan maskeleri burada üreteceklerini ifade ederek, "Sarıcakaya ilçemizde, Covid-19 ile mücadele için halkımızdan maske üretimi ile ilgili talep geldi, 'biz de devletimize milletimize bir katkı sunalım' dediler. Bunun için ilçedeki kadınlarımız toplandılar. Talepleri doğrultusunda evlerinde ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzde üretmek için seferber oldular. Devletimizin milletimizin yanında olmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ürettiğimiz maskeler hem ilçemizdeki vatandaşlarımıza dağıtılacak, hem de ihtiyacı olan devlet kurumlarına verilecek. Onun için burada güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Elimizde makineleremiz var. İnşallah vatandaşlarımızın, devletimizin ihtiyacı olan maskeleri burada üreteceğiz. Anadolu kadını geçmişte olduğu gibi bugün de seferberlik ruhuyla çalışmaya hazır. Onlar da bizden bekliyorlar. İnşallah maske sayımızı 5 bin 6 bine çıkaracağız. Bizden çok talep oluyor şu an. Rakamı belirlemedik ama ilerleyen süreçte artacaktır" dedi.


"Burada dikim için her türlü ortamımız var"


Saırcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, kadınların dikimlere başladığını ve her geçen gün üretilen maske sayısını arttıracaklarını söyleyerek, "Maskeye Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir talep var. Biz tedarik ettik maskelerimizi ama bu virüs konusu sonlanmazsa tabii ki daha da ihtiyacımız artacak. Bu kapsamda biz kaymakam beyle birlikte bir girişimde bulunduk nasıl bir şey yapabileceğimizi konusunda. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde makinalarımız var. Her türlü ortam hazır. Bir organizasyon yapalım bir araya gelelim istedik ve bunu başardık. Kadınlarımız dikmeye başladı. İnşallah bu daha da artacak. İlerde maske ihtiyacı arttığında hem kendimizin hem de çevremizin ihtiyacını karşılamak düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.


Maske üretimi yapan kadınlar ise devlet için ellerinden geleni yaptıklarını ve bu görevi yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Bu zorlu dönemde birlik, beraberlik ve duaya ihtiyaçları olduğunu söylen Sarıcakayalı kadınlar, "Korona seni yeneceğiz" diyerek üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:27 Kaynak: İHA

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