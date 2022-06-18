Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de - Son Dakika
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Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de

18.06.2022 19:00

Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı, "Anadolu Kartalı Eğitimi"ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "Anadolu Kartalı Eğitimi"ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan "Anadolu Kartalı Eğitimi"ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikallerinin gerçekleştiğini açıkladı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Kartalı Eğitimi'ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye'de - Son Dakika
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