Son Dakika Haberleri: 'Anadolu Kervanı'nın Ramazan ayı rotası Van oldu

'Anadolu Kervanı'nın Ramazan ayı rotası Van oldu

2 saat önce

VAN (İHA) – 'Anadolu Kervanı' adıyla Türkiye'nin dört bir yanından lezzetleri buluşturmayı hedefleyen yöresel ürünler fuarının bu yılki Ramazan ayı rotası Van oldu.

'Anadolu Kervanı'nın Ramazan ayı rotası Van oldu, System.String[]
VAN (İHA) – 'Anadolu Kervanı' adıyla Türkiye'nin dört bir yanından lezzetleri buluşturmayı hedefleyen yöresel ürünler fuarının bu yılki Ramazan ayı rotası Van oldu.

Şehirlerin kendine özgü yöresel ürünlerini il il gezerek tanıtımını yapan Anadolu Kervanı, Van AVM karşısında kurulan fuarda açılan stantlarda yöresel ürünleri Vanlı vatandaşlarla buluşturdu. Kurulan pazarda; pastırma, sucuk, peynir, zeytin, fındık, pestil, pişmaniye, pekmez, bal, incir, kahve ve kaymak gibi gıda ürünlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA muhabirine konuşan organizatör Mehmet Ali Gür, Ramazan Bayramı arife gününe kadar sürecek olan fuarda yaklaşık 30 ilden 60 firmanın stant açtığını belirtti. Her ilin öne çıkan yöresel ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaptıklarını ifade eden organizatör Gür, "Türkiye'nin 81 ilinde 'Anadolu Kervanı' adında bir fuar düzenliyoruz. 81 ilimizin doğal ürün tanıtımını yapıyoruz. Gittiğimiz her ilde 10-15 gün kalıyoruz. Ben bu anlamda Van halkına da teşekkür ederim, fuarımıza yoğun bir ilgi duydular. Ramazan ayında Van ilini tercih ettik. İnsanlar fiyatlarımızdan gayet memnundur. Hakkari'den Edirne'ye, Edirne'den Kayseri'ye, Kayseri'den Gaziantep'e Türkiye'nin 81 ilinin doğal gıdalarını hem tanıtıp hem satışını yapıyoruz" dedi.

Van halkının iftardan sonra fuarı daha yoğun ziyaret ettiğini dile getiren Gür, firmaların bu durumdan memnun olduğunu kaydetti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:46 Kaynak: İHA
Gür, Türkiye, Van, Güncel
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