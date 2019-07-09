Son Dakika Haberleri: Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü Karaçay'da buluştu
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Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü Karaçay'da buluştu

1 saat önce

Belediye Başkanı Cemal Akın, Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü çatısı altında ülkemizin çeşitli illerinden gelerek şehrimizde buluşan kulüp üyelerinin Karaçay Piknik Alındaki etkinliklerine katıldı.

Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü Karaçay'da buluştu, System.String[]
Belediye Başkanı Cemal Akın, Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü çatısı altında ülkemizin çeşitli illerinden gelerek şehrimizde buluşan kulüp üyelerinin Karaçay Piknik Alındaki etkinliklerine katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın gezi hakkında bilgiler aldı. Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü çatısı altında çeşitli illerden gelerek Bartın'da buluşan kulüp üyeleri gezi programlarında Bartın bölgesini hedef aldıklarını, bugün yaptıkları keşif gezisi ile kendilerine uygun kamp alanlarını ve dağ yollarını belirleyeceklerini ifade ettiler. Başkan Akın yaptığı açıklamasında, "Ziyaret programınızda Bartın'a yer vermiş olmanızdan dolayı teşekkür ederim. Yeşili, mavisi ve sıcakkanlı insanıyla Bartın'ı beğeneceğinizden hiç şüphem yok. Belediye olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü kurduk. Başta ata sporumuz güreş olmak üzere basketbol, masa tenisi gibi çok sayıda spor dalını kulübümüz bünyesine dahil ettik. Gezi programınız boyunca Bartın'da bulunduğunuz süre içerisinde belediyemize ihtiyaç duyduğunuz konularda gerekli desteği vermeye hazırız. Anadolu Keşif Offroad ve Fotoğraf Kulübü çatısı altında ülkemizin çeşitli illerinden gelerek şehrimizde buluşan kulüp üyelerine başarılar diliyorum" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
Cemal Akın, Karaçay, Bartın, Güncel
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