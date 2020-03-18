Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor - Son Dakika Ekonomi

Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor

1 saat önce

Anadolu'nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor, System.String[]

Anadolu'nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi...

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05 
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