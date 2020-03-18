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Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor
1 saat önce
Anadolu'nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Anadolu'nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi...
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05
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