Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesini istedi - Son Dakika

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek " Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğine son verip ihraç etmediğiniz müddetçe gittiğiniz her yerde bizleri karşınızda bulacak ve tepkilerle karşılaşacaksınız." dedi.

Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yapan Sözen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın şehit yakınından özür dilemediğini, aksine şehit yakınının provokatör ve yalancı olarak lanse edildiğini belirtti.

"Şehit yakınından provokatör olmaz, şehit yakınından yalancı olmaz, şehit yakınından olsa olsa kahraman olur vatansever olur." ifadelerini kullanan Sözen, Akşener'in ise partisinin TBMM Grubunda hükümeti suçlama yolunu seçerek konuyu örtbas etmeye çalıştığını söyledi ve "Bu eylemleri ve söylemleri bizim nazarımızda yok hükmündedir." dedi.

Meral Akşener'in şehit ve gazi haklarına değindiğini aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğine son verip ihraç etmediğiniz müddetçe gittiğiniz her yerde bizleri karşınızda bulacak ve tepkilerle karşılaşacaksınız. Bu tepkileri de kaldırmıyorsanız sakın ola siyaset yapmayın. Birtakım şehit haklarından bahsettiniz. Meral Hanım, biz şehit aileleri bize hak verilse verilmese de, gazilerimize hak verilse verilmese de, biz devletimizin yanındayız, bayrağımızın gölgesinde yaşıyoruz, milletimizin hizmetindeyiz. Haklara da gelmişken 2002'den bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımız ve şu anda Cumhur İttifakı tarafından bir şehit çocuğu olarak, gaziler olarak buradan haykırıyoruz ki bütün haklarımız verildi. Bizim şehit ailelerimizin hiçbir hakka, hiçbir hukuka, hiçbir paraya, hiçbir pula ihtiyacımız yoktur. Bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz Meral Hanım ve arkasındakiler? Bizim saygıya, sevgiye, hoş görüye ve saygınlığa ihtiyacımız vardır."