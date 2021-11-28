Üye Girişi
Anadolu koyununun antik DNA çalışması, evcilleştirmenin tarihine ışık tutacak - Son Dakika

Anadolu koyununun antik DNA çalışması, evcilleştirmenin tarihine ışık tutacak

28.11.2021 11:23
Anadolu koyununun antik DNA çalışması, evcilleştirmenin tarihine ışık tutacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde Anadolu'nun 6 farklı kazı alanında bulunan koyun kemiklerinin DNA analizlerinin yapıldığı araştırma, koyunların evcilleştirilme süreciyle ilgili bilinmeyenlere ışık tuttu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde Anadolu'nun 6 farklı kazı alanında bulunan koyun kemiklerinin DNA analizlerinin yapıldığı araştırma, koyunların evcilleştirilme süreciyle ilgili bilinmeyenlere ışık tuttu.

Uluslararası bir ekiple yürütülen çalışmada 7 ülke 17 üniversiteden 42 genetikçi, arkeolog ve antropologlar yer aldı.

İncelenen koyunlara ait örnekler, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekli "Neogene" projesi ve TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında kazıların yapıldığı Tepecik Çiftlik Höyük, Pınarbaşı Höyük, Boncuklu Höyük ve Canhasan III ile Batı Anadolu'dan Ulucak Höyük ve Barcın Höyük'ten elde edildi.

Araştırmacıların verdiği bilgiye göre, koyunlar, yaklaşık 10 bin yıl önce Neolitik dönemde ilk evcilleştirilen çiftlik hayvanlarından biriydi. Arkeolojik veriler, koyunun evcilleştirilmesinin Orta Doğu'da, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'yu da içine alan bir bölgede olduğunu gösterdi.

Evcilleştirmeyi takip eden bin yıllar içinde evcil koyun, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya yayıldı. Ancak koyunun tam olarak ne zaman ve kaç kez evcilleştirildiği, evcilleştirildikten sonra nasıl evrildiği belirlenememişti.

Çalışmada, arkeologlar, antropologlar ve genetikçiler için koyunların evcilleşme süreciyle ilgili merak uyandıran konular antik DNA araştırmasıyla aydınlatıldı. Araştırma verileri, 10 bin yıl önce Anadolu'nun yanı sıra başka bölgelerde de koyunların evcilleştirilmiş olabileceğini gösterdi.

Communications Biology dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına duyurulan çalışmanın sonuçları, bugüne dek yapılan en kapsamlı antik koyun genom makalesi olarak tanımlandı.

6 arkeolojik kazı alanındaki koyun kemikleri analiz edildi

Çalışmanın sorumlu yazarı Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Füsun Özer, 6 arkeolojik kazı alanında bulunan koyun kemiklerini analiz ettiklerini aktardı. Toplam 180 bireyin DNA analizlerini yaptıklarını anlatan Özer, bunların dördünden antik genom verileri üretilebildiklerini, çalışmada, ayrıca 91 koyunda anne soyuna ait mitokondri DNA'sını çalıştıklarını belirtti.

Antik koyun kemiklerinde DNA'nın çok az korunduğunu gördüklerini, bunun sebebinin de muhtemelen koyunların pişirilmesi olduğunu belirten Özer, elde ettikleri genom ve mitokondri DNA'sı verilerini modern koyunlarla ve neolitik Orta Asya koyunlarının DNA verisiyle karşılaştırdıklarını söyledi.

Asyalı koyunlar ile Avrupalı koyunlar arasında net genetik farklar 9 bin yıl önce başlamış

Çalışmanın ilk yazarlarından ODTÜ'de doktora sonrası araştırmacı Eren Yüncü ise "Modern koyun ırklarında Asyalı koyunlarla Avrupalı koyunlar arasında net genetik farklar olduğunu biliyorduk. Analizimiz sırasında bu farkların en az 9 bin yıl önce başladığını görmek bizim için şaşırtıcıydı." diye konuştu.

Yüncü, "DNA sonuçlarına göre, günümüz Avrupa koyunları, neolitik dönemde Orta ve Batı Anadolu'da yaşamış evcil koyunlarla yakın akrabalar. Ama günümüz Asyalı koyunları daha farklı. Belki de günümüz Asya koyunlarının ataları, Anadolu'dan doğuda başka bir bölgede evrilmiş olabilir. Bu bölge örneğin İran olabilir." ifadelerini kullandı.

"Koyun birden fazla merkezde evcilleştirilmiş olabilir"

ODTÜ Antik DNA laboratuvarının kurucusu ve çalışmanın liderlerinden emekli öğretim üyesi İnci Togan da neolitik dönemde iki bölgede evcilleşmenin olası olduğunu söyledi. Togan, daha önce keçilerle yapılan antik DNA çalışmalarının da "Bereketli Hilal"in batı ve doğusunda keçilerin birden fazla defa evcilleştirildiğini gösterdiğini anlattı.

Alternatif senaryoların da mümkün olduğunu belirten Togan, "Tek bir evcilleştirme sonrası batı ve doğuda koyunların çok hızlı farklılaşması ya da doğuda yabani koyunların evcil koyunlara karışması gibi senaryolar da halen mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın yazarlarından ODTÜ Öğretim Üyesi Mehmet Somel de koyunun evcilleşme sonrasındaki tarihinin de karışık olduğunu vurguladı. Somel, "Antik DNA sonuçlarına göre, koyunlar evcilleştikten sonra Avrupa'da ve özellikle de Anadolu'da çok değişime uğradı. Yünü veya yağı için seçilmiş ırkların yayılmasının bu değişimde rolü olabilir." dedi.

Araştırma, 3 ayrı yüksek lisans tezine de kaynaklık etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Asya, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu koyununun antik DNA çalışması, evcilleştirmenin tarihine ışık tutacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 16:32 Sergen Yalçın'ın istifası sonrası düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz 23:12 Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz

Son Dakika Haberleri
16:12 Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler
16:07 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası Erzurum'a getirildi Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası Erzurum'a getirildi         
16:34
Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu         
16:26
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:38:03. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu koyununun antik DNA çalışması, evcilleştirmenin tarihine ışık tutacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement