Son Dakika Haberleri: Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma...

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma...

2 saat önce

IHAAW160735-ASA/20-02-2019- Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma..., System.String[]
IHAAW160735-ASA/20-02-2019

- Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. 20.02.2019 16: 07: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:14 Kaynak: İHA

Mehmet Osman Kavala, 3. Sayfa
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