Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma...
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IHAAW160735-ASA/20-02-2019- Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
IHAAW160735-ASA/20-02-2019
- Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. 20.02.2019 16: 07: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:14 Kaynak: İHA
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