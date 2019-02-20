Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma...

IHAAW162541-ASA/20-02-2019- Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

IHAAW162541-ASA/20-02-2019



- Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Osman Kavala'nın yanı sıra Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı. Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 20.02.2019 16: 25: 41 TSI

NNNN - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gezi Parkı Eylemlerinin Finansörü İş Adamı Osman Kavala Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu

Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti