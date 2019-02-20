Son Dakika Haberleri: Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma...

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma...

59 dakika önce

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala Hakkında Yürütülen Soruşturma..., System.String[]
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede Osman Kavala'nın yanı sıra Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı. Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

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