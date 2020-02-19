Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza... - Son Dakika

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza...

7 saat önce

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza..., System.String[]

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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