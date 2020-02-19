Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza... - Son Dakika

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Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza...
7 saat önce
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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