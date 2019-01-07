Son Dakika Haberleri: Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Bursa Gezisi

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Bursa Gezisi

29 dakika önce

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Bursa'ya düzenlediği tarihi ve kültürel gezi yoğun ilgi gördü.

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Bursa Gezisi, System.String[]
Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Bursa'ya düzenlediği tarihi ve kültürel gezi yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen geziye dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Geziye katılan 50 kişilik grup ilk olarak Bursa Ulu Cami, Tophane Saat Kulesi, Uludağ Milli Parkı'nı ziyaret etti. Geziye katılanlar gezilen ve ziyaret edilen tarihi ve kültürel yerler hakkında rehber öğretmenden gerekli bilgileri aldılar. Geziyle ilgili bilgi veren Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Dününü ve geçmişini bilmeyen bugünü anlayamaz. Bugünü anlamayan, yarını göremez ve yarını inşa edemez. Biz de dernek olarak, tarih ve kültür farkındalığımızı artırmak için; farklı zamanlarda 'tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek, dernek üyelerimizi ülkemizdeki tarihi ve kültürel yerler hakkında bilgilendiriyoruz. Tarihi ve kültürel gezimiz geziye katılanlar tarafından memnunlukla karşılandı" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Eskişehir, Bursa, Yaşam
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