Kültürel mirasımızın korunmasına ve yaşatılmasına destek olmak, çağdaş müze mağazacılığı hizmetiyle kültür elçisi haline gelmek, yerli ve yabancı turistlere deneyim yaşatmak, kültürel ürünleri eşsiz tasarımlarla ve görsellerle ziyaretçilerin hizmetine sunmak amacıyla; müze mağazacılığı kavramının oluşmasına öncülük eden Anadolu Kültürel Girişimcilik, Heritage İstanbul'un ana sponsoru oldu.

Kültürel mirasın korunmasında, kültür iletişiminin artmasında, özel sektör desteğinin önemine değinen ve Heritage İstanbul'un ana sponsoru olan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, kültüre desteğin artarak devam etmesi turizmin gelişimine önemli bir katkıdır dedi.

Kültür ekonomisinin en önemli faaliyet kollarından biri olan ve kültür perakende sektörünün lider markalarından Anadolu Kültürel Girişimcilik müze mağazacılığı alanında hizmet veriyor. 43 ilde 147 satış noktasında, 150 müze, şehir ve özel koleksiyonunda, 35 replika eseri içeren, 10.000 bini aşkın kültür ürünüyle yerli ve yabancı turiste, kültür deneyimi yaşatıyor.

İbrahim Halil Korkmaz; "Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak müze mağazacılığına farklı bir vizyon getirme hedefimiz doğrultusunda İstanbul Heritage Fuarı'nı destekliyoruz. Bu proje, bizim kültür varlıklarına verdiğimiz önemin bir parçası. Ülkemizin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Müze mağazalarının kültürel bir deneyim olan müze ziyaretlerinin tamamlayıcı parçası olma misyonu vardır. Ziyaretçilerin alışverişleri aslında müzede yaşamış oldukları deneyimin, kültürün ve eserlerin bir parçasını yanlarında götürme duygusunun bir sonucudur. Yapılan bir araştırmaya göre bir müze ziyaretinde etkilenilen bir eser/objeye yönelik oluşan satın alma isteği 26 dakika sonunda azalmaya başlıyor. Bizde ziyaretçilerle maksimum iletişim halinde olacak şekilde mağazalar, kiosklar ve satış standları geliştirerek penetrasyonumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Müzeleri ziyaret eden turistlerin yaklaşık olarak %12'si mağazaları ziyaret ediyor. Mağazalarda, müze ziyaretçilerinin en çok etkilendikleri eserlerle ilgili yayınlar, replikalar, takılar, tekstil ve aksesuar ürünleri ile kırtasiye, postcard, magnet gibi arkadaşlarına hediye olarak götürebilecekleri 20.000'e farklı referanstan oluşan ürün gamı bulunuyor." dedi.

Heritage İstanbul Nerede ve Ne Zaman Yapılıyor?

Ülkelerin kültür varlığı zenginliklerine göre açık ara lider konumda bulunan Türkiye'de, kültür endüstrisi gelişiyor. Sektörün konuşulduğu, kültürel hedeflerin paylaşıldığı, dünyada ki örneklerin anlatıldığı, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri fuarı Heritage İstanbul11 -13 Nisan'19 tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da yapılıyor.Heritage İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş'nin desteği ile Anadolu Kültürel Girişimcilik Ana Sponsorluğunda TG Expo tarafından organize ediliyor.

Heritage İstanbul Ana konuşmacıları arasında Tarihçi – Yazar İlber Ortaylı, ICOM Mısır Başkan Yardımcısı Mohamed Abd El-Maguid, Tamschick Media+Space GmbH CEO'su Marc Tamschick, Tate Museum Dijital İçerikler Direktörü Hilary Knight, Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Expona, Museum Exhibition Network Kurucu CEO Dr. Alex Susanna gibi önemli isimler yer alıyor.Ayrıca Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sini ebru sanatıyla baştan yaratmış ve eserleriyle Netflix ortaklığıyla Narcos, The Crown gibi yapımlarda yer almış Ebru Sanatçısı Garip Ay bulunuyor.

İtalyan Kültür Bakanlığı Bir Pavillion İle Fuara Milli Katılım Sağlıyor

İtalya'nın önde gelen restorasyon şirketleri, İtalyan Restorasyon Birliği Assorestauro çatısı altında, Heritage İstanbul'a katılıyor. Dünya kültür mirasına restorasyon alanında önemli katkılarda bulunan İtalya, uzun yıllara dayanan bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacak.

Kültür atölyelerinin yanı sıra, kültürel miras sohbetlerinin yapıldığı, B2B buluşması için önemli bir platform olan Heritage İstanbul,sektör yönetici ve çalışanlarının, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının, konu ile ilgili devlet kurumları yöneticilerinin, bakanlık temsilcilerinin, yerel yönetimlerin, arkeologların, mimarların, müzecilik profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşiyor.

Kültür endüstrisi sektörünün tek buluşma platformu Heritage İstanbul, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'de yapılacak fuara, 100'e yakın konuşmacı, 15 ülkeden 50, toplamda 200'e yakın firma katılımcı oluyor ve yaklaşık 10 bin ziyaretçi bekleniyor.

TG EXpo tarafından düzenlenen Heritage projeleri arasında Suudi Arabistan, İskenderiye ve Türki Cumhuriyetleri bulunuyor. Heritage İstanbul'dan sonra sanatın, kültürün ve dünya müzeciliğinin yeni başkenti Abu Dhabi, National Exhibiton Center'da,30 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Heritage Middle East düzenlenecek.