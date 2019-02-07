Anadolu Landini Genel Müdürlük Görevine Yutkun Tok Atandı
1 saat önce
Çelik Motor Ticaret A.Ş.'de Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Yutkun TOK, Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş.' ye Genel Müdür olarak atandı.
2013 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda çeşitli pozisyonlarda görev yapan Yutkun TOK, 1 Şubat'tan itibaren yeni görevine başladı.
Anadolu Grubu'ndaotomotiv grubu çatısı altında yer alan Türkiye'nin lider motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor ile 135 yıllık traktör üreticisi İtalyan Argo Tractors'ün 2017 yılında yerli traktör üretimi için ortaklaşa kurdukları Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş'nin Genel Müdür pozisyonuna Yutkun Tok atandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu Yutkun Tok, kariyerine 2004 yılında Uzel Makina San. A.Ş.'de Satınalma Uzmanı olarak başladı. Tarım, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki yöneticiliklerinin ardından 2013 yılı itibarıyla Anadolu Grubu otomotiv şirketlerinden Çelik Motor Ticaret A.Ş.'de Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü, ardından Kısa Dönem Kiralama Direktörü ve son olarak da Satış Direktörü görevlerini üstlendi. Tok, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Anadolu Landini'de Genel Müdür olarak atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: Bültenler
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