Son Dakika Haberleri: Anadolu lezzetleri Azerbaycan'da tanıtıldı
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Anadolu lezzetleri Azerbaycan'da tanıtıldı

1 saat önce

Türk mutfağının geleneksel yemekleri, Türkiye'den gelen şeflerin farklı sunumlarıyla Azerbaycan'da tanıtıldı.

Anadolu lezzetleri Azerbaycan'da tanıtıldı, System.String[]
Türk mutfağının geleneksel yemekleri, Türkiye'den gelen şeflerin farklı sunumlarıyla Azerbaycan'da tanıtıldı.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği, Türk Hava Yolları ve Fairmont Otel'in iş birliğiyle Bakü'de "İstanbul tadı" haftası düzenlendi.
İstanbul'dan gelen Türk şefler bir hafta boyunca, Azerbaycanlılara, Bakü'de görev yapan yabancı misyon temsilcilerine, iş adamlarına ve gazetecilere özel sunumlar yaptı. Türk mutfağından mezeler ve geleneksel yemekler şeflerin farklı yaklaşımlarıyla sunuldu.
Şef Emre İnanır, konuklarına modernize edilmiş Türk yemeklerinden oluşan menü sunduklarını söyledi. İnanır, " Menümüzü, görseli iyi, lezzetli ve sağlıklı olacak şekilde hazırladık. Misafirlerden çok güzel değerlendirmeler alıyoruz. Tamamen Anadolu'da yetişen malzemeler kullanıyoruz. Geleneksel yemeklerimizi biraz günümüze uyarlayarak sunuyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm Müşaviri İrfan Çiftçi de hafta boyunca, Azerbaycan'da yaşayan farklı kesimlerden konuklar ağırladıklarını belirterek, zengin Türk mutfağının yanı sıra Türk kültürünü anlatan eserlerin yer aldığı sergi düzenlediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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