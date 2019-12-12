Anadolu Lisesi'nde "Mevlana Haftası" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Lisesi'nde 'Mevlana Haftası' etkinliği - Son Dakika

Anadolu Lisesi'nde "Mevlana Haftası" etkinliği

6 saat önce

Erdek İlçesi Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünce okulda "Mevlana Haftası" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Lisesi'nde

Erdek İlçesi Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünce okulda "Mevlana Haftası" etkinliği düzenlendi.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen "Mevlana Haftası" etkinliğine katıldı. Öğretmen ve öğrencilerinde yer aldığı etkinlik, öğrenciler tarafından okunan ilahiler, şiirler, semah gösterileri ve tiyatro sunumu ile devam ederken, öğrenciler arası düzenlenen "Mevlana Haftası" temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ile sona erdi.


Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesinden sonra Karşıyaka İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Ekrem Çalık ve Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz öğrenciler ile birlikte kitap okudu. - BALIKESİR

Mevlana Haftası, Anadolu Lisesi, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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