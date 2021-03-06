Anadolu Lisesi'nde "Sloganlarla Covid-19 tedbirleri" projesi - Son Dakika

Anadolu Lisesi'nde "Sloganlarla Covid-19 tedbirleri" projesi

06.03.2021 10:59
Anadolu Lisesi'nde

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Covid-19 tedbirleri ile ilgili ilçe genelinde 9-18 yaş öğrencilere yönelik slogan oluşturma yarışması düzenlendi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Covid-19 tedbirleri ile ilgili ilçe genelinde 9-18 yaş öğrencilere yönelik slogan oluşturma yarışması düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Covid-19 salgın hastalığına karşı öğrencilerin ve halkın bilinçlendirilmesi için ilçe geneli sloganlarla "Covid-19 tedbirleri" projesinin başladığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın," Toplumsal olarak yaşanan ve halende devam eden Covid-19 salgın hastalığına karşı öğrencilerin ve halkın bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlerin gerekliliğinin bilinmesi ve öğrencilerimizin bilinçli olarak tedbirlere uymasını sağlamak için sloganlarla Covid-19 tedbirleri vurgulanacak ve öğrencilere de çalışmalar yaptırtılarak salgın hastalığa karşı daha bilinçli olmaları sağlanacaktır" dedi.

Müdür Aydın, "Sloganlarla Covid-19 tedbirleri" projesiyle hedeflerini, "Öğrencileri Covid-19 salgın hastalığı konusunda bilinçlenme, farkındalık oluşturma, yaşanan toplumsal olaylara karşı duyarlılık geliştirme, kısa ve öz cümlelerle bir konuyu anlatma becerisini geliştirme" olarak açıkladı.

Aydın, " Okulumuz tarafından organize edilen "Sloganlarla Covid-19 tedbirleri" projesi kapsamında 4 slogan oluşturuldu. Bu sloganlar A4 ve 43 boyutlarında afiş olarak hazırlanacak, A4 boyutundaki afişler her okulun yüz yüze eğitim gören öğrencileri tarafından hazırlanıp sınıflarına asılacak. A3 boyutundaki afişler ise 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından her slogan için 50' şer adet hazırlanarak okullara 3' er adet verilecek ve okul koridorlarına asılacaktır. Yapılan çalışmaların fotoğrafı çekilip okul web siteleri ve okul çevrimiçi gruplarında paylaşılacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından online okul dergisinde, yerel ve ulusal haber sitelerinde haber yapılarak tüm halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır. İlk üçe giren sloganlar, oluşturan öğrencinin adı yazılı A3 boyutunda 30' ar adet afişler yaptırılarak her okula 3' er adet verilecektir. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde ilk üçe giren öğrencilere ödül verilecektir" diye konuştu.

Bu arada 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın tarafından "Sloganlarla Covid-19 tedbirleri" isimli eTwinning projesi oluşturulacak, yapılan çalışmalar e-Twinning projesinde de paylaşılarak tüm Avrupa ülkelerine duyurulması ve örnek olması sağlanacak. eTwinning projesi kapsamında tüm ilçe öğrencilerinin katılacağı Haziran ayına kadar, Mart ayında şiir, Nisan ayında resim ve Mayıs ayında kompozisyon yazma etkinlikleri düzenlenecek. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi'nde Sloganlarla Covid-19 tedbirleri projesi

15 Temmuz Şehitleri, Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Lisesi'nde 'Sloganlarla Covid-19 tedbirleri' projesi - Son Dakika


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